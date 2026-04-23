Mariana Rodríguez y Samuel García, gobernador de Nuevo León, sorprendieron este miércoles a los regiomontanos anunciando la llegada de un nuevo bebé a sus vidas.

A sólo nueve meses del nacimiento de su segunda hija, Isabel, la pareja hizo la revelación con un conmovedor video en el que Mariel reveló que será "hermana mayor otra vez ".

Este anuncio llega después de que la influencer compartiera las batallas personales que ha tenido que enfrentar para poder convertirse en madre, desde un aborto espontáneo hasta la rigurosa supervisión médica a la que se sometió cuando quedó embarazada a mediados 2022 y luego en 2024.

La pareja, especialmente Marianis (como le dice su esposo), ha expresado abiertamente su anhelo de tener una familia y de hacerla crecer con el tiempo.

Por lo que el anuncio de su nuevo embarazo fue compartido con una sesión de fotos en los que las niñas aparecen vestidas con el estampado "big sis".

Junto a ello también un mensaje en el que la pareja describió lo que representa la llegada del quinto miembro de la familia.

"Y de repente... cuando sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar...la vida llega y te sorprende.

Y de repente... cuando

sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar...

la vida llega y te sorprende.

Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio.

Mi oración más profunda... hecha realidad.

Gracias por escogernos.

Te amamos desde antes de… pic.twitter.com/tGjpegQfio — Samuel García (@samuel_garcias) April 23, 2026

"Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio. Mi oración más profunda... hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte. Y sí... la mejor sorpresa de este mundo", escribieron en la publicación compartida en las redes personales de Samuel García y Mariana Rodríguez.

¿Cuántos años tiene Mariel?

Mariel García Rodríguez actualmente tiene tres años de edad. Nació el 10 de marzo de 2023. En redes sociales destacan el parecido que tiene con su papá.

¿Cuándo nació Isabel?

Isabel, la segunda hija de Samuel y Mariana, nació el pasado 12 de julio de 2025. A la fecha tiene nueve meses de edad.