El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se hiciera viral su reacción a todos los comentarios de fans, medios de comunicación y público en general que destacaron su galanura y su gran parecido con el “Sol”; la forma en la que el joven de 19 años tomó la situación sorprendió a más de uno.

Durante años, los hijos de Luis Miguel y Aracely se mantuvieron alejados de los reflectores, una decisión que ambos padres han defendido para proteger su privacidad, sobre todo, porque tanto Miguel como Daniel no tienen intenciones de dedicarse a lo mismo que sus progenitores, por lo que no quieren ser considerados como figuras públicas.

Sin embargo, después de que se revelara el rostro de Miguel (el hijo mayor del intérprete de “Ahora Te Puedes Marchar”), al joven le hicieron miles de comentarios, la mayoría, destacando rasgos que muchos consideran heredados de su famoso padre.

Ante la avalancha de halagos y comparaciones, el joven finalmente habría reaccionado de forma discreta pero clara, así lo compartió Abigail Arámbula, sobrina de “La Chule”, quien contó para Sale el Sol cómo fue que Miguel tomó las reacciones del público. Abigail dejó en claro que ella no está de acuerdo con la forma en la se dio a conocer la identidad de su primo y menos, por todo el morbo que se generó.

De igual manera respondió a la pregunta si considera que su primo es guapo y si Miguel se enojó que lo exhibieran públicamente: “Pues lo es, ¿qué les digo? Sí lo es… es padre, obviamente nos reímos sobre eso, pero les digo, no es una persona pública (...) pues sí ha salido el tema pero siempre caemos en lo mismo en que no son personas públicas y que creemos que deben de respetar”, mencionó.

Asimismo, se le cuestionó si su tía Aracely Arámbula le prohibió hablar de sus hijos, a lo que ella respondió: “Creo que es un tema no hablado, simplemente, somos familia y siempre nos vamos a cuidar los unos a los otros, siempre”.

¿A qué se dedica Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel?

Lyn May reveló que Miguel Gallego está estudiando en Inglaterra; también, aseguró que no está interesado en dedicarse al espectáculo y que se convertirá en doctor. “[Para que tengan una vida lejos] Claro, de los reflectores. Ellos no se van a dedicar a esto. Van a ser doctores o… no sé, no sé qué van a hacer”, indicó para el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.