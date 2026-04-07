La Miss Universo Fátima Bosch está dando de qué hablar en redes sociales, ahora por hablar sobre el rumor que la vinculaba sentimentalmente con Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

La modelo tabasqueña negó rotundamente cualquier relación y aseguró que todo se trata de especulaciones y contenido falso que circula en redes sociales, dejando claro que ni siquiera conoce al joven y no saldría con alguien menor que ella.

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Durante una entrevista que le dio a los medios de comunicación tras regresar de vacaciones, la Miss Universo 2025 reaccionó con humor a los rumores y lanzó comentarios que inmediatamente se hicieron virales: “Oigan, de verdad se pasan. Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente”.

Con una sonrisa, Bosch explicó que los rumores son falsos y que el contenido que circula en redes sociales mostrándolos juntos románticamente es hecho con inteligencia artificial.

Fátima Bosch también fue directa al hablar de la diferencia de edad con el hijo mayor de la actriz Aracely Arámbula y del cantante Luis Miguel, quien apenas cumplió la mayoría de edad. “Él es un bebé. No sé cuántos años tiene… Imagínense, es una criatura. Yo tengo 25 años (...) eso lo hicieron con inteligencia artificial, nada de eso es verdad”, apuntó.

La joven celebridad aseguró que no conoce a Miguel Gallego Arámbula y criticó a todos aquellos que lo han expuesto públicamente desde que fue visto con su madre en el aeropuerto: “Creo que también hay que respetar su privacidad porque si él no quiere compartir cosas hay que respetarlo a él, a su mamá”, dijo.

Si bien negó un romance y afirmó no conocerlo, Fátima aceptó que, en las imágenes que se viralizaron hace algunas semanas durante su primera aparición pública en años, Miguel Gallego se ve “guapísimo”.

“Está guapísimo. Obviamente va a andar con alguien de su edad, entonces no inventen, por favor”, señaló.

En la misma entrevista, Fátima dijo que su madre sintió mucha vergüenza cuando surgieron los rumores de romance, ya que Miguel es mucho menor y no pertenece al mundo del espectáculo ni es una figura pública.

“Me dice: ‘¿Qué onda? Esto es mentira. Qué vergüenza con el niño, es un bebé’. Le digo: ‘Sí, má, pero bueno, nos estamos acostumbrando a este ambiente en el que te inventan que eres novio de todo el mundo. ¡Qué horror!’”, contó.

Los rumores sobre Fátima Bosch y el hijo de Luis Miguel surgieron poco después de que se compartieran las fotos de Miguel en el aeropuerto con su madre, dichas imágenes fueron las primeras del joven en años, ya que Aracely se había encargado de proteger su identidad y no involucrarlo en la industria del entretenimiento.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de Fátima y Miguel de forma romántica, aunado a esto, en TikTok surgió una cuenta de Miguel que le dejó comentarios a Fátima en sus videos, incluido uno con emojis de corazones.

Esto generó revuelo entre los usuarios de internet que aseguraron que dicha cuenta era real y que estaba exhibiendo a propósito el presunto romance entre los dos.