En vísperas de cumplirse tres años de la muerte de Julián, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, la actriz reveló que para mantener vivo su recuerdo tomó la decisión definitiva de hacerse un tatuaje similar al que Julián tenía en el pecho.

En sus redes sociales, este domingo Maribel compartió un video con el que anunció que será el mismo tatuador quien le plasme en el ojo de Julián.

"Se contactó conmigo este chico que le hizo los tatuajes a Julián entonces estuvo con Julián y dije tiene que ser él".

Detalló que buscando en las redes de su hijo encontró la foto del ojo derecho que le gustó mucho. Momento, en que el tatuador le confirmó que Julián se inspiró en la misma imagen para realizarse el que traía plasmado en el pecho.

" Me encantó pensar que Julián estuvo en este estudio y que me vas a hacer el tatuaje ", comentó la actriz.

Pese que en sus redes sociales algunos de sus seguidores cuestionaron su decisión, la mayoría le expresaron su apoyo.

"Maribel estoy seguro que quedará increíble y más que será la misma persona que se lo hizo a Julián. Que padre que te lo hagas y más por el significado para ti hermosa ", escribió Soymeminpinguin.

"Usted cómo la reina lo que se hagan le queda hermoso, llevarás ese tatuaje espectacular, aunque yo no soy fanática de los tatuajes, pero por honrar la memoria de un ser querido se vale ", dijo Ale-noriegac.

Durante el video la actriz se mostró emocionada por tatuarse con quien conoció y platicó en diferentes ocasiones con su hijo.

En los últimos meses, Maribel Guardia se ha visto en medio de una polémica con Imelda Tuñón, esposa de Julián, por la custodia, pensión, herencia de su nieto e incluso la tensión subió al grado de que la joven viuda se fue contra José Manuel Figueroa, quien finalmente le interpuso una demanda.

¿Cuándo murió Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a la edad de 27 años de edad.

Estaba casado con Imelda Tuñón y tenía un hijo llamado Julián.

El joven fue encontrado muerto dentro de su casa en la Ciudad de México, hecho que le fue notificado a Maribel Guardia mientras estaba terminando su función de teatro.