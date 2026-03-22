Yolanda Andrade volvió a encender la polémica al defender a Maribel Guardia y lamentar la relación que tuvo Julián Figueroa con Imelda Tuñón, al asegurar que el joven sufrió mucho estando con ella.

Durante un reciente encuentro con la prensa, tras su regreso a la televisión, Yolanda Andrade expresó su preocupación por las declaraciones de Imelda Tuñón y dejó clara su postura a favor de Maribel Guardia.

La conductora aseguró que le da mucho dolor la situación que vive su amiga tras la muerte de su hijo, especialmente por todo lo que ha salido a la luz en los últimos meses sobre Imelda, la crianza del niño que dejó, José Julián, y la muerte de Julián, así como la forma en que supuestamente se intentó ocultar detalles de su fallecimiento.

Yolanda lanzó una frase que llamó la atención en redes sociales y en la prensa mexicana: dijo que no imagina lo qué debe sentir Maribel al recordar “todo lo que sufrió Julián con esa chamaquita [Imelda]”. Además, recordó el momento en que Maribel salió a hablar con la prensa tras la muerte de su hijo, destacando su serenidad y cuestionando lo que ocurrió después.

“Me daría mucho miedo. No sé qué sentirá Maribel de todo lo que sufrió Julián con esa chamaquita. Porque si ves las imágenes cuando se murió Julián y sale Maribel a la calle a atenderlos [a la prensa], toda calladita, toda así, y de pronto, pasa todo esto, dices: ‘¿Con quién estuvo mi hijo?’ Me da mucho dolor por Maribel, pero a ella no le digo nada, no la conozco”, señaló.

La conductora también opinó sobre la demanda interpuesta por José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón, calificando la situación como “espantosa” y señalando que las acusaciones son muy graves. Incluso sugirió que la viuda de Julián debería ser atendida médicamente, al considerar que algunas de sus declaraciones en torno a la polémica son incoherentes.

“No sé cómo están las leyes en ese tema, pero es una cosa espantosa. Todo lo que dice está muy feo. Entonces, debería de atenderse. No sé, todos deberíamos, pero, pero es incoherente eso”, agregó.

Yolanda Andrade revela su estado de salud: “Hay días malos y hay días buenos”

Lugo de altibajos debido a su enfermedad, Yolanda Andrade regresó recientemente a la televisión al retomar su lugar en el programa Moe & Joe junto a Monserrat Olivier, generando entusiasmo entre sus fans y enviando una señal positiva sobre su estado de salud tras haber sido hospitalizada a finales de 2025 por una recaída derivada de una enfermedad degenerativa y el aneurisma cerebral que le fue diagnosticado desde 2023.

Durante la misma entrevista, la conductora habló con franqueza sobre su condición médica y confirmó que ha tenido mejoras, aunque sigue enfrentando retos diarios debido a los efectos de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta el sistema nervioso y que actualmente no tiene cura, como problemas en la voz y en la vista.

La presentadora, de 54 años, compartió que hay días buenos y días difíciles, aún así, aseguró que se siente mejor que antes y que su regreso al trabajo ha sido una motivación importante para seguir adelante con su tratamiento y recuperación.

“Lo de los lentes los cambio en el foro por la luz, pero me he sentido mucho mejor. Hay días malos y hay días buenos, como puedes escuchar tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad”, señaló.

En dicha entrevista, Yolanda reveló que está bajo tratamiento médico todos los días para poder mantenerse estable: “Tengo muchos tratamientos, todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho”, dijo.