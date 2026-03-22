La vida de Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo volvió a robarse la atención en redes sociales, luego de que la influencer presumiera joyas, relojes y un auto millonario en Instagram.

La publicación dejó claro que la pareja sigue disfrutando de una vida llena de lujos mientras el futbolista se recupera de una lesión muscular que le evitará jugar en México, previo al Mundial de la FIFA 2026.

En la imagen, que se hizo viral en redes en cuestión de minutos, se observa al delantero del Al-Nassr conduciendo un exclusivo auto Bugatti Centodieci, valuado en casi 10 millones de dólares, mientras sostiene la mano de Georgina.

Pero el millonario vehículo no fue lo único que llamó la atención. En la imagen, la pareja también lució relojes de lujo de la marca Patek Philippe, con modelos que superan el medio millón de dólares cada uno. Ambos relojes lucieron diamantes incrustados, tanto en la correa como dentro de la esfera.

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A esto se suma el impresionante anillo de compromiso que CR7 le entregó a Georgina el año pasado y con el que estarán llegando al altar durante este verano, cuyo valor se estima en cerca de 5 millones.

El lujoso estilo de vida de la pareja ha generado curiosidad por sus ingresos. Se estima que Cristiano Ronaldo se puede dar una vida de lujo junto a su pareja y sus cinco hijos debido al salario que percibe; de acuerdo con los informes, el astro portugues gana cerca de 244 millones dólares al año con el Al-Nassr, una cifra que explica cómo puede mantener una colección de autos, relojes, jets privados y propiedades en distintas partes del mundo.

Según detalló la modelo e influencer, las imágenes virales fueron tomadas durante una romántica cena que tuvieron en Madrid mientras el jugador está en descanso por una lesión en los isquiotibiales, sufrida en un partido de la liga saudí hace unos días.

Los informes señalan que el jugador está recibiendo un tratamiento de fisioterapia en Madrid. Después de que se reportara el grado de su lesión, se confirmó que no viajaría a para el partido inaugural del estadio Banorte en la CDMX entre Portugal y México.

Por ahora se estaría concentrando en su recuperación para el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá este verano, y que podría ser el último de su carrera.

Tras su participación en el evento más grande del futbol, se espera que Cristiano y Geo contraigan matrimonio en Portugal luego de una larga espera de casi 10 años como novios.