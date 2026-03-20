Carlos Rivera sorprendió a sus fans al cantar en la boda del influencer "Un Tal Fredo" con Adrián Álvarez, con lo que reafirmó su convicción por " defender el amor en todos los sentidos y en todas las manifestaciones " , pese a los señalamientos de su excompañera Toñita, quien puso en duda sus preferencias sexuales.

Fue el mismo influencer quien compartió el video de la actuación de Carlos Rivera, quien interpretó "¿Cómo pagarte?", tema dedicado a su pareja.

"Un Tal Fredo" también publicó fotos con su ahora esposo, acompañados por el participante de la Academia. La boda tuvo lugar en Coahuila.

¿Qué dijo Toñita de Carlos Rivera?

A inicios de febrero, en medio de los rumores sobre si Carlos Rivera se habría negado a participar en una boda entre mujeres, Toñita dio a los medios polémicas declaraciones sobre su excompañero y sus preferencias sexuales, las cuales se viralizaron en las redes.

“Nosotros no somos nadie para sacar a nadie del clóset”, dijo la ex participante de La Academia al ser cuestionada sobre Carlos.

“Tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’” , reiteró.

Los dichos de la joven veracruzana recobraron fuerza en redes donde "revivió" la teoría sobre que Carlos lleva un falso matrimonio con Cinthya Rodríguez, y que en realidad tiene preferencia por los hombres.

"Nadie es juez como para juzgar la vida de los demás: “Si Carlitos es o no es, es su bronca… si Cynthia hizo, no hizo, es su bronca", resaltó Toñita tras asegurar que ella y la esposa de Carlos tienen secretos que "se llevarán a la tumba"

¿Cómo reaccionaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez a Toñita?

Tanto Carlos Rivera como Cynthia no hablaron abiertamente de la controversia surgida.

Sin embargo, en una entrevista que concedió el cantante para el programa Radio4 RNE dijo:

"He hecho música para defender el amor en todos los sentidos y en todas las manifestaciones, porque sí creo que hoy vivimos en unos tiempos en los que pareciera que odiar es la moda”.

Días después, ante la insistencia de los medios, el intérprete de "Recuérdame" fue contundente:

"Llega un punto en el que uno ya no gasta saliva en dar explicaciones a nada. La gente que me quiere no necesita que explique nada. La gente que no me quiere, aunque le explique, va a pensar lo que quiera”, afirmó.