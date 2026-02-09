Luego de las polémicas declaraciones hechas por la ex integrante de La Academia, Toñita, sobre Carlos Rivera, en las que puso en duda sus preferencias sexuales, y su matrimonio con Cynthia Rodríguez, el cantante se pronunció al respecto por primera vez.

Durante una entrevista con la prensa mexicana, en torno a las celebraciones por las mil representaciones del musical 7 veces adiós, el cantante señaló que no tiene que dar explicaciones sobre su vida privada luego de que su excompañera de La Academia emitiera ciertos comentarios.

“Ya llega un punto en el que uno ya no hasta saliva en dar explicaciones a nada. La gente que me quiere no necesita que explique nada. La gente que no me quiere, aunque le explique, va a pensar lo que quiera”, contestó el cantante, de 39 años.

“Nosotros no nos metemos con nadie, nunca hablamos mal de nadie (...) Entendemos el juego del mundo del espectáculo. Hay gente que le gusta jugar, habemos gente que no. Todo está bien, yo estoy tranquilo (...) Que digan lo que quieran, nosotros estamos aquí y lo demás es lo de menos”, apuntó.

El cantante de Recuérdame habló por él y por su esposa Cynthia Rodríguez, con quien comparte a su hijo León de dos años de edad.

Previo a estas declaraciones, Carlos se había pronunciado en una entrevista de manera indirecta, señalando que él “hacía música para defender el amor en todos los sentidos y en todas las manifestaciones”. Sus palabras generaron más polémica y las vincularon a las declaraciones de Toñita.

Get @reshare_app • @revistatvnotas Carlos Rivera demuestra que es un caballero y así responde a quienes hablan mal de él. 📹:Liliana Carpio pic.twitter.com/0aiWlWlZFx — Elyy Gitanna (@ElyyGitanna) February 9, 2026

¿Qué dijo Toñita de Carlos Rivera y Cynthis Rodríguez?

Hace unos días, la ex académica, Toñita, generó polémica tras hablar sobre Carlos Rivera y su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Durante un encuentro con medios, la cantante respondió a los rumores que cuestionan la vida privada de Rivera y sus preferencias sexuales, y aseguró que no busca juzgar la vida privada de nadie y utilizó la frase “lo que se ve no se juzga”, lo que fue interpretado por muchos como una insinuación sobre la relación de la pareja.

“Tengo la misma idea de Juan Gabriel, ‘lo que se ve no se juzga’”, dijo. “Ella sabe, ella sabe cosas, hermana, sabe cosas, y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba… ambas sabemos (...) Si Carlitos es, no es, es su bronca”, fueron algunas declaraciones que hizo.

La cantante y actriz también señaló que nadie tiene derecho a opinar sobre la orientación o decisiones personales de otras personas, afirmando que no corresponde a nadie “sacar a alguien del clóset”. Sin embargo, sus declaraciones provocaron controversia, ya que algunos interpretaron que insinuaba conocer detalles privados sobre la sexualidad de Carlos Rivera y la relación que tiene con Cynthia en un matrimonio catalogado como “lavanda”, aunque posteriormente aclaró que sus comentarios fueron sacados de contexto.

Ante la polémica, Carlos Rivera respondió de forma tranquila y dejó claro que no dará explicaciones sobre su vida personal.

El cantante de Me muero y Te esperaba ha mantenido su postura de proteger su privacidad, mientras el tema continúa generando debate y reacciones divididas entre sus seguidores y usuarios en redes sociales.