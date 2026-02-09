Laura Loomer, periodista e influencer de MAGA, se ha convertido en tema de conversación por una nueva polémica que desató al opinar sobre el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Según dijo en sus redes sociales, la organización de la NFL debe pedir disculpas a los estadounidenses por la actuación de Bad Bunny, en la que le rindió homenaje a la cultura latina, en especial a la puertorriqueña, en medio de la crisis migratoria que vive Estados Unidos.

“La @NFL debería disculparse con el pueblo estadounidense por inundar el Super Bowl con banderas extranjeras, Es una vergüenza total”, escribió Loomer en su cuenta de X momentos después de la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. “No hay nada estadounidense en todo esto”, apuntó.

En otra publicación que realizó tras el halftime show, Laura llamó a los migrantes “aliens” y criticó que el show tuviera “prostitutas latinas” haciendo twerking.

“Inmigrantes ilegales (aliens), y prostitutas latinas haciendo twerking en el Super Bowl. Ni una sola persona blanca, ni traducción al inglés en el Super Bowl. Esto no es lo suficientemente blanco para mí. Ya ni siquiera puedo ver un Super Bowl porque los migrantes literalmente lo han arruinado todo”, arremetió.

Pero eso no fue toda su diatriba, la periodista y activista de ultraderecha cuestionó la referencia a migrantes durante el evento, preguntando: "¿Qué diablos es esta mierda de trabajador agrícola ilegal extranjero que no es inglés en mi televisor?". Tras este comentario, hizo un llamado en X a los agentes de ICE para detener a los migrantes.

En otro post, Loomer habló sobre la traducción de la canción Tití me preguntó, con la que Bad Bunny abrió su presentación. Laura señaló que la pieza insta a las mujeres a ser “prostitutas” y “tener relaciones promiscuas” para “tener hijos que no pueden criar”.

Por su parte, criticó las referencias a los migrantes trabajando en los campos agrícolas de Estados Unidos, señalando que en realidad los trabajadores latinos están conquistando el país

“El hecho de que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl comenzara con una escena en la que se suponía que estaban trabajadores agrícolas inmigrantes ilegales es vergonzoso. Esto sólo reafirmó mi creencia de que somos un país conquistado”, señaló.

Al igual que otros simpatizantes de MAGA y fanáticos de Donald Trump, Laura Loomer ha estado en contra de Benito desde que fue anunciado como el medio tiempo del Super Bowl.

De hecho, semanas antes del gran evento deportivo, se anunció que MAGA tendría su propio show de medio tiempo, que se transmitirá de forma alternativa a la presentación de Bad Bunny como una forma de sabotearlo.

Donald Trump arremete contra Bad Bunny y su medio tiempo

El presidente de Donald Trump, a pesar de estar en contra del show, se tomó el tiempo para verlo y comentar acerca de en redes sociales, calificando la presentación como “absolutamente terrible”.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, apuntó en Truth Social.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todos los Estados Unidos y el mundo entero”, añadió.