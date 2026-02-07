Si eres adulto mayor y recibes pensión, esta información te interesa: se confirmó que para marzo cientos de jubilados recibirán un pago doble que los hará tener más dinero en sus cuentas bancarias. ¿Quiénes podrán cobrarlo y de cuánto será? Te compartimos el monto y la fecha exacta para que de una vez la apuntes en tu calendario.

El mes de marzo traerá buenas noticias para millones de adultos mayores en México, luego de que se confirmara que algunas personas de la tercera edad recibirán un pago doble como parte de los apoyos económicos otorgados por programas sociales federales.

Este depósito ha generado dudas entre los beneficiarios, por lo que aquí te explicamos quiénes lo recibirán y por qué, cuánto dinero les corresponde y en qué fecha se espera el pago.

¿Qué pensionados recibirán pago DOBLE en marzo 2026?

Se espera que los adultos mayores que reciban pago doble sean aquellos que cuenten con la Pensión Bienestar de mayores de 65 y además, con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Por qué habrá pago DOBLE en marzo?

Será en marzo cuando los beneficiarios de varias pensiones reciban el pago que les corresponde; por ejemplo, durante dicho mes la Secretaría de Bienestar depositará la ayuda del bimestre marzo-abril. Mientras que el IMSS y el ISSSTE tienen presupuestados pagos para sus jubilados en marzo.

Fecha de pago DOBLE en marzo para pensionados adultos mayores

Las fechas del pago de la pensiones para adultos mayores son las siguientes:

-Pensión Bienestar para Adultos Mayores: AÚN POR CONFIRMAR

-Pensión IMSS: 2 de marzo de 2026

-Pensión ISSSTE: 27 de febrero.

Monto del pago DOBLE en marzo 2026 para adultos mayores

El monto del pago doble de marzo dependerá de las pensiones que recibas.