El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abrió por primera vez su plataforma de registro este 2026, ofreciendo la oportunidad a miles de mexicanos de recibir un apoyo económico mensual de $9,582 pesos. Recientemente, las autoridades invitaron a los interesados a inscribirse. ¿Sabes qué requisitos necesitas? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber para que cobres este apoyo económico.

Este programa, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), busca vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan con centros de trabajo para que adquieran experiencia y desarrollen habilidades profesionales. La capacitación tiene una duración de hasta 12 meses y durante dicho tiempo, además del sueldo, también se les proporciona seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué requisitos piden para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa está dirigido a la población que cumple con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento del registro.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

¿Cuándo abren la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Este programa social abrió su primer periodo de postulaciones el 1 de febrero con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo, focalizados en zonas con mayor rezago social y regiones prioritarias, informaron las autoridades.

¿Cuánto pagará Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

A partir de este año, los beneficiarios del Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán $9,582 pesos mensuales.

Pasos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

El registro para participar en el programa se realiza de manera completamente gratuita a través de la plataforma digital oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx); generalmente, los pasos son los siguientes:

Ingresa a la Plataforma Llena los datos iniciales solicitados Selecciona un Centro de Trabajo Asiste a la entrevista y vinculación con el centro de trabajo.

Las autoridades de la STPS han hecho un llamado a los interesados a realizar su registro a la brevedad, dado que el número de espacios disponibles es limitado ya que sólo hay 36 mil lugares en zonas focalizadas.