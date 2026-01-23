El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció de manera oficial que el siguiente pago de la pensión correspondiente a la mensualidad de febrero se adelanta, por lo que sus jubilados podrán disponer del dinero antes de tiempo. ¿Cuándo y cuánto? Te compartimos la fecha exacta del depósito y el monto.

A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE deposita por adelantado el pago de su pensión; esta es una práctica que lleva realizando desde hace algunos años, por lo que es posible que varios de sus pensionados ya sepan que podrán ir a cobrar antes.

Sin embargo, la fecha siempre cambia, por eso, es importante que los jubilados se enteren con tiempo para que así puedan planear su visita al banco y, también, organicen sus gastos.

¿Cuándo pagan la pensión ISSSTE de febrero 2026?

Como las autoridades ya lo señalaron, el pago de la pensión ISSSTE de febrero se adelanta unos días: de acuerdo con lo dado a conocer en su calendario oficial, el depósito se realizará el viernes 30 de enero, justo antes de que se celebre el primer puente del 2026.

¿Quiénes recibirán pago adelantado de pensión ISSSTE febrero?

El adelanto del pago aplica a todos los pensionados y jubilados inscritos al régimen del ISSSTE. La institución hace un llamado a los beneficiarios para que tomen precauciones al momento de retirar su dinero en cajeros automáticos o sucursales bancarias.

Monto de pago adelantado de Pensión ISSSTE febrero

No existe un monto único general, ya que la cantidad depende del régimen individual de cada jubilado. Sin embargo, el pago de febrero suele incluir un incremento basado en la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año anterior.

¿El IMSS también adelanta pago de febrero a pensionados?

En lo que respecta a los pensionados del IMSS, tradicionalmente esta institución realiza sus pagos el primer día hábil del mes. Según el calendario oficial, el pago para los jubilados se realizará el martes 3 de febrero de 2026, ya que el 2 de febrero es día de descanso obligatorio debido a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana.