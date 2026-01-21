¿Recibes pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Entonces es muy importante que te enteres que el siguiente pago, correspondiente al del mes de febrero, sufrirá un retraso, por lo que deberás esperar más días para cobrar tu dinero. ¿Cuándo caerá el pago? Aquí te compartimos la fecha exacta y el monto, para que planees tu visita al banco.

El IMSS cuenta con más de cuatro millones de pensionados, quienes reciben cada mes el pago de su prestación económica. A inicios de año, el instituto de salud compartió el calendario completo con los días en los que se realizarán los depósitos y, de acuerdo con lo dado a conocer, el siguiente pago de febrero tendrá un retraso, por lo que los adultos mayores deben tomarlo en cuenta para planificar sus gastos.

Si eres pensionado del IMSS, es crucial que tomes nota de esta modificación para planificar tus finanzas y evitar contratiempos. Asimismo, conoce el monto que podrías recibir para que estés pendiente de tu cuenta bancaria.

Fecha EXACTA del pago de pensión IMSS febrero 2026

Habitualmente, los pagos de pensión del IMSS se realizan el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, debido a que el primero de febrero cae en fin de semana (domingo), y el lunes 2 de febrero es inhábil en el calendario oficial (conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917), el depósito se pospondrá.

La fecha exacta confirmada por el IMSS para el depósito de la pensión es el 3 de febrero. Los adultos mayores podrán disponer de su dinero a partir de esta fecha.

Monto de pago de pensión IMSS febrero 2026

Para el año 2026, el monto de la pensión del IMSS dependerá del régimen bajo el cual te hayas pensionado (Ley 73 o Ley 97), tu salario promedio, semanas cotizadas y edad de retiro. Si tienes duda sobre la cantidad, acércate a las autoridades del instituto para que resuelvas dicha inquietud.

¿De cuánto es la pensión mínima garantizada del IMSS 2026?

De acuerdo con el IMSS, la pensión mínima garantizada es “aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Institutito Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.

Calendario completo de pago de la Pensión IMSS 2026

-2 de marzo

-1 de abril

-4 de mayo

-1 de junio

-1 de julio

-3 de agosto

-1 de septiembre

-1 de octubre

-2 de noviembre

-1 de diciembre.