En 2026, uno de los trámites que los mexicanos deberán realizar será el de la CURP biométrica, ya que está diseñada para convertirse en un documento nacional de identidad oficial, de acuerdo a la reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este documento recopilará datos biométricos de todos los mexicanos. Además del nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad, tendrá firma, fotografía, huellas dactilares, toma de iris, características atribuibles a una sola persona que hará al nuevo documento imposible de falsificar.

Por el momento, la solicitud de la CURP biométrica ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) es voluntaria, pero se convertiría en un requisito obligatorio de forma gradual para realizar ciertos trámites bancarios, gubernamentales y educativos, y se convertirá en una herramienta indispensable para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

¿Quiénes pueden tramitar la CURP biométrica en 2026?

Cualquier persona física en México, interesada en obtener una identificación oficial, puede tramitar ya su CURP biométrica este 2026, incluidos adultos, menores de edad con padres o tutores realizando el trámite, y adultos mayores.

Esto destaca la RENAPO en su sitio web oficial sobre quiénes pueden realizar el trámite de la CURP biométrica a partir de este 2026:

Cualquier persona interesada con residencia u origen mexicano que desee desee contar con una identificación oficial con la que tenga certeza de que su identidad jurídica (acta de nacimiento/carta de naturalización/documento migratorio y CURP), coincide plenamente con su identidad biométrica (fotografía y huellas dactilares). Aquí se incluyen adultos y adultos mayores.

Tutores legales o padres de familia en representación de menores de edad; estos deberán deberán presentar su documentación de los niños o adolescentes y llevar a cabo todo el trámite junto al menor.

¿Cómo tramitar la nueva CURP biométrica en 2026? Paso a paso y requisitos

Para obtener la CURP biométrica en 2026 deberás cumplir con los siguientes requisitos:

1 copia del acta de nacimiento actualizada, para solicitantes de 0 a 18 años.

Identificación oficial vigente (original) como: INE, pasaporte, Cartilla Militar, credencial escolar; credencial del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría del Bienestar si el solicitante es adulto mayor.

1 copia del CURP tradicional validada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

Para realizar el trámite de la CURP biométrica en 2026 deberás sacar una cita en la página citas.renapo.gob.mx/citas/. Allí deberás seleccionar la opción de “Servicio requerido” y elegir “Registro de datos biométricos para la CURP”.

Posteriormente, deberás elegir en el calendario que te aparezca la fecha y horarios disponibles.

Cuando sea tu cita, deberás presentarte en el módulo físico más cercano a tu domicilio. Ubica tu módulo más cercano en en Estado de México en este enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/937666/Mexico.pdf .