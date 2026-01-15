Si estás pensando en tramitar tu CURP biométrica 2026, pero no sabes a dónde tienes que ir, aquí te compartimos los módulos disponibles en la Ciudad de México y el Estado de México que habilitaron las autoridades para expedir este documento de identificación oficial; conoce la ubicación exacta y programa tu visita.

A pesar de que el tema de la CURP biométrica se ha abordado desde mediados del año pasado, los ciudadanos aún tienen dudas sobre este trámite, siendo las principales en qué consiste, si es obligatorio, dónde puede realizarse, si tiene costo y de qué forma se protegen los datos privados de los solicitantes.

De igual forma, hay inquietud sobre dónde se puede tramitar, ya que como lo han establecido las autoridades, la toma de datos biométricos debe hacerse con personal capacitado y exclusivo del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Es por tal razón que recientemente el gobierno de México compartió la lista completa de módulos disponibles para sacar la CURP biométrica en las 32 entidades de la República Mexicana.

¿Dónde sacar la CURP biométrica CDMX?

Los módulos para sacar la CURP biométrica este año están ubicados en:

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad: Londres 102, Col. Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc .

. Arcos de Belén 19, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, CDMX

C. Canario s/n, Tolteca, C.P 01150, alcaldía Álvaro Obregón

Av. México s/n, C.P 05000, alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Ayuntamiento no. 63 col. San Lucas, C.P 09000, alcaldía Iztapalapa

Av. Constitución esquina andador Sonora, C.P 12400, alcaldía Milpa Alta

Edificio Leona Vicario, planta baja, andador Hidalgo s/n, barrio San Miguel, C.P 13070, alcaldía Tláhuac

Francisco del Paso y Troncoso, no. 219, col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, alcaldía Venustiano Carranza.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en el estado de México?

Los módulos para tramitar la CURP con datos biométricos en el Estado de México están ubicados en:

TOLUCA: Hernández Cházaro núm. 808, col. Ocho Cedros, C.P 50170 .

. ACAMBAY: Plaza Hidalgo núm. 1, col. Centro, C.P. 503000.

ACOLMAN: Calzada de los agustinos s/n, col. Acolman de Nezahualcóyotl, C.P. 55870.

ACULCO: Plaza de la Constitución núm. 1, col. Centro, Aculco, México, C.P. 50360.

AMATEPEC: Av. Miguel Hidalgo, Centro, C.P. 51500.

AMECAMECA: Plaza de la Constitución núm. 1, Centro, C.P. 56900.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA: Blvd. Adolfo López Mateos 91, pb 7, El Potrero, C.P. 52975.

ATLACOMULCO: Av. Miguel Hidalgo núm. 11, col. Centro, Esq. Juan de Dios Péza, Atlacomulco, México.

ATLACOMULCO: Centro de servicios administrativos Ignacio López Rayón. edificio d, Puerta 102. Calle Ignacio Galindo Ruíz, 312 sur, esquina Adolfo López Mateos, colonia Isidro Fabela, Atlacomulco, México.

CHALCO: Emiliano Zapata s/n, San Martin Cuautlalpan, c.p. 56644.

CHAPA DE MOTA: Joséfa Ortiz de Domínguez, Centro, C.P. 54350.

CHICOLOAPAN: Av. Hidalgo s/n, col. Chicoloapan de Juárez, C.P. 56370.

CHICONCUAC: Plaza Constitución esq Basilío Cantabrana s/n, san miguel, C.P. 56270.

CHIMALHUACÁN: Av. Central núm.2, San Lorenzo, C.P. 56340.

CHIMALHUACÁN: Av. San Agustin esq. Emilianúm. Zapata, s/n, col. Ejidos de San Agustin, C.P. 56344.

COACALCO DE BERRIOZABAL: Av. Presidentes de Coacalco, mz. 10, Potrero la Laguna, Coacalco de Berriozabal.

CUAUTITLÁN IZCALLI: Av. Primero de mayo esquina Acambay s/n, col. Centro Urbano, C.P. 54700.

Consulta el resto de los módulos en más municipios en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/937666/Mexico.pdf

¿Cómo sacar la CURP biométrica?

Para tramitar la CURP con datos biométricos necesitas los siguientes documentos: