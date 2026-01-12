Si estás planeando viajar al extranjero y necesitas tramitar tu pasaporte mexicano, es importante que sepas que puedes elegir entre tres opciones de vigencia: 3, 6 o 10 años. La vigencia que elijas determinará cuándo necesitarás renovarlo nuevamente.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

El costo del pasaporte varía según la vigencia. Para 2026, los precios son los siguientes:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Descuento del 50% para el pasaporte de 10 Años

Existe la posibilidad de obtener un descuento del 50% en el pasaporte de 10 años, reduciendo el costo. Este descuento está disponible para:

Personas con discapacidad.

Mayores de 60 años con credencial del INAPAM.

Trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá.

Para aquellos que califican para el descuento del 50%, los costos son:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

¿Cuándo conviene pagar por el pasaporte de 10 Años?

Optar por el pasaporte de 10 años es una buena decisión si planeas viajar con frecuencia, al menos una vez cada uno o dos años. Si solo tienes previsto realizar un viaje único, puede ser más conveniente optar por la vigencia mínima de 3 años.

Incremento anual del costo del pasaporte

En los últimos años, el costo del pasaporte mexicano ha aumentado en promedio $150 pesos anuales. Esto es un factor a considerar, ya que a largo plazo, pagar por tres pasaportes de 3 años puede resultar más costoso que haber pagado por uno de 10 años desde el principio.

Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano en 2026

Por teléfono:

Determina la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.

Ten a mano tu CURP, una hoja y un bolígrafo.

Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones de la operadora.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por internet:

Inicia sesión con tu cuenta LlaveMx o con un correo electrónico en citas.sre.gob.mx.

Llena el pre-registro con tu CURP y datos personales.

Selecciona el tipo y vigencia del pasaporte.

Elige la oficina y fecha disponible.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por WhatsApp:

Guarda el número (+52) 55893-24827 en tus contactos.

Envía un mensaje con la palabra “Hola” para iniciar la conversación.

Sigue las instrucciones del chatbot para seleccionar la oficina y fecha.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Bancos para pagar el pasaporte mexicano 2026

Todos estos bancos están autorizados para el pago del pasaporte mexicano:

Banjercito, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex, BanBajio, HSBC, Santander, ScotiaBank, BancoMultiva, BanRegio, Afirme, Banca Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING, Bansi.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita.

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.