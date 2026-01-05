TE RECOMENDAMOS
¿Vives en Estados Unidos? Puedes tramitar tu pasaporte mexicano y tu matrícula consular directamente en los consulados de México en ese país. Estos documentos son esenciales para quienes viven en el extranjero, ya sea para viajar, identificarse o realizar trámites oficiales.
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene tarifas claras y beneficios especiales para ciertos grupos, como adultos mayores, lo que facilita el acceso a estos servicios sin complicaciones.
Te contamos los costos actualizados en dólares, los descuentos aplicables, y los pasos detallados para realizar el trámite de manera segura y eficiente. También te explicaremos qué documentos necesitas, cómo agendar tu cita y qué hacer si requieres tu pasaporte de emergencia.
Costo del pasaporte y matrícula consular en Estados Unidos (2026)
Estas son las tarifas oficiales en dólares estadounidenses aplicables en los consulados de México en Estados Unidos, según la SRE:
- Pasaporte 1 año (casos de protección y menores de 3 años): $44 dólares.
- Pasaporte 3 años: $101 dólares.
- Pasaporte 6 años: $137 dólares.
- Pasaporte 10 años: $209 dólares.
- Matrícula Consular: $41 dólares.
Personas mayores de 60 años tienen 50% de descuento, únicamente en pasaporte.
Pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, se pagará un monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario.
Requisitos para obtener el pasaporte o matrícula consular
Antes de iniciar, asegúrate de cumplir con:
- Tener nacionalidad mexicana comprobable.
- Presentar una identificación oficial vigente.
- Cubrir el pago correspondiente en efectivo o mediante tarjeta, según lo autorice el consulado.
Pasos para tramitar tu pasaporte en consulados de Estados Unidos
Agenda tu cita en línea a través del sitio oficial del consulado mexicano correspondiente o por teléfono.
Prepara la documentación:
Forma de identificación vigente (INE, pasaporte anterior, etc.).
Comprobante de nacionalidad mexicana si aplica.
Formulario proporcionado por el consulado (se descarga tras agendar cita).
Acude puntualmente a tu cita con todos los documentos y el comprobante de pago.
En el consulado te tomarán:
- Fotografía digital,
- Huellas dactilares,
- Firma electrónica para captura.
Si necesitas tu pasaporte de manera urgente, solicita el trámite de emergencia (con costo +30 %).
Recoge tu pasaporte en la misma visita (suele entregarse en el día) o según te indique el consulado.
Pasos para tramitar tu matrícula consular
Agenda cita en línea o por teléfono, como en el trámite del pasaporte.
Documentos necesarios:
Identificación oficial vigente.
Fotografía reciente o el formato digital listo (según lineamientos del consulado).
Formulario oficial del consulado.
Realiza el pago de 41 USD.
Acude a tu cita:
- Presenta toda la documentación.
- Se te tomará foto digital y huellas.
Recogerás la matrícula consular en la misma sesión o según indicaciones del consulado.
