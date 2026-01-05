TE RECOMENDAMOS

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

¿Vives en Estados Unidos? Puedes tramitar tu y tu matrícula consular directamente en los consulados de México en ese país. Estos documentos son esenciales para quienes viven en el extranjero, ya sea para viajar, identificarse o realizar trámites oficiales.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene tarifas claras y , como adultos mayores, lo que facilita el acceso a estos servicios sin complicaciones.

Te contamos los costos actualizados en dólares, los descuentos aplicables, y los pasos detallados para realizar el trámite de manera segura y eficiente. También te explicaremos qué documentos necesitas, cómo agendar tu cita y qué hacer si requieres tu pasaporte de emergencia.

Costo del pasaporte y matrícula consular en Estados Unidos (2026)

Estas son las tarifas oficiales en dólares estadounidenses aplicables en los , según la SRE:

  • Pasaporte 1 año (casos de protección y menores de 3 años): $44 dólares.
  • Pasaporte 3 años: $101 dólares.
  • Pasaporte 6 años: $137 dólares.
  • Pasaporte 10 años: $209 dólares.
  • Matrícula Consular: $41 dólares.

Personas mayores de 60 años tienen 50% de descuento, únicamente en pasaporte.

Pasaportes ordinarios que requieran ser expedidos de emergencia, se pagará un monto del 30% adicional al costo del pasaporte ordinario.

Requisitos para obtener el pasaporte o matrícula consular

Antes de iniciar, asegúrate de cumplir con:

  • Tener nacionalidad mexicana comprobable.
  • Presentar una identificación oficial vigente.
  • Cubrir el pago correspondiente en efectivo o mediante tarjeta, según lo autorice el consulado.

Pasos para tramitar tu pasaporte en consulados de Estados Unidos

Agenda tu cita en línea a través del sitio oficial del consulado mexicano correspondiente o por teléfono.

Prepara la documentación:

Forma de identificación vigente (INE, pasaporte anterior, etc.).

Comprobante desi aplica.

Formulario proporcionado por el consulado (se descarga tras agendar cita).

Acude puntualmente a tu cita con todos los documentos y el comprobante de pago.

En el consulado te tomarán:

  • Fotografía digital,
  • Huellas dactilares,
  • Firma electrónica para captura.

Si necesitas tu , solicita el trámite de emergencia (con costo +30 %).

Recoge tu pasaporte en la misma visita (suele entregarse en el día) o según te indique el consulado.

Pasos para tramitar tu matrícula consular

Agenda cita en línea o por teléfono, como en el trámite del pasaporte.

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente.

Fotografía reciente o el formato digital listo (según lineamientos del consulado).

Formulario oficial del consulado.

Realiza el pago de 41 USD.

Acude a tu cita:

  • Presenta toda la documentación.
  • Se te tomará foto digital y huellas.

Recogerás la matrícula consular en la misma sesión o según indicaciones del consulado.

Forma parte de nuestro .¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]