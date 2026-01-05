¿Planeas viajar en 2026 y necesitas tu pasaporte? Buenas noticias: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece un descuento del 50% para ciertos grupos de la población.

En esta guía te explicamos quiénes pueden aprovechar el beneficio, cuáles son los costos, cómo agendar tu cita por teléfono, internet o WhatsApp, dónde pagar y qué requisitos debes cumplir. Además, te cuento cómo es la cita el día del trámite para que llegues listo y salgas con tu documento en mano.

¿Quiénes obtienen el 50% de descuento al tramitar el pasaporte en 2026?

La cuesta de enero no perdona, pero hay personas que sí pueden aprovechar el 50% de descuento al tramitar o renovar el pasaporte mexicano. Este beneficio lo otorga la SRE exclusivamente a:

Personas con discapacidad.

Mayores de 60 años.

Trabajadores agrícolas temporales que van a Canadá.

No existe otra forma de acceder a esta promoción. Aplica tanto para primer trámite como para renovación.

Vigencia del pasaporte mexicano

La vigencia determina la duración del documento y depende del perfil del solicitante. Así está distribuida:

Pasaporte de 1 año:

Exclusivo para menores de 3 años y para personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar a México.

Pasaporte de 3 años:

Disponible para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

Pasaporte de 6 años y 10 años:

Vigencias para todos los ciudadanos mexicanos.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

A continuación, los precios oficiales para cada vigencia:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026 (50%)

Si eres persona con discapacidad, mayor de 60 años o trabajador agrícola temporal en Canadá, estos son los costos finales con descuento:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos

Elige la vigencia según tus planes de viaje y el presupuesto. A mediano plazo, las vigencias más largas suelen ser más convenientes.

Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano en 2026

Tienes tres opciones para agendar tu cita: por teléfono, internet o WhatsApp. En todos los casos, prepara tu CURP, datos personales y un correo electrónico para recibir tus formatos. El pago bancario es obligatorio antes de acudir a la cita.

Por teléfono

Determina la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.

Ten a mano tu CURP, una hoja y un bolígrafo.

Llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones de la operadora.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por internet

Inicia sesión con tu cuenta LlaveMx o con un correo electrónico en citas.sre.gob.mx.

Llena el pre‑registro con tu CURP y datos personales.

Selecciona el tipo y vigencia del pasaporte.

Elige la oficina y fecha disponible.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Por WhatsApp

Guarda el número (+52) 55893‑24827 en tus contactos.

Envía un mensaje con la palabra “Hola” para iniciar la conversación.

Sigue las instrucciones del chatbot para seleccionar la oficina y fecha.

Confirma tu CURP y datos personales.

Recibirás un correo con los formatos necesarios.

Imprime el formato de pago y llévalo al banco.

Bancos para pagar el pasaporte mexicano 2026

Puedes realizar tu pago en cualquiera de estos bancos autorizados:

Banjercito, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex, BanBajio, HSBC, Santander, ScotiaBank, BancoMultiva, BanRegio, Afirme, Banca Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING, Bansi.

Lleva el formato de pago impreso y conserva el talón original sellado por el banco: lo necesitarás el día de la cita.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar tu cita en una oficina de la SRE en México o en una oficina consular, reúne lo siguiente:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana

La SRE indica: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

2) Presentar una identificación oficial vigente en original

Credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

No lleves fotografía: la toman digitalmente el día de la cita.

¿Cómo es la cita para tramitar el pasaporte en 2026?

El día de tu cita, llega preparado y con tiempo para que todo fluya sin contratiempos.

Lleva tu credencial de elector, una copia certificada del acta de nacimiento si no se acreditó tu nacionalidad, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco.

No necesitas fotografías: el personal de la SRE te las toma en sitio.

Procura llegar 15 minutos antes para evitar perder tu lugar.

Avisa en la entrada que ya cuentas con cita y sigue las indicaciones para formarte.

Ordena tus documentos como te lo soliciten para agilizar el ingreso.

Te corroborarán datos, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

Tras una espera de entre 10 y 60 minutos, recibirás tu pasaporte.