Los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 ya fueron dados a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. ¿Ya los consultaste? ¿Tienes tu folio? En caso de que no, te compartimos el link oficial para que revises si tu hijo o hija recibirá el apoyo de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares; también, entérate qué puedes hacer si perdiste tu folio.

Ayer miles de padres y madres de familia tuvieron problemas para consultar los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 ya que la página se encontraba en mantenimiento justo a la hora que las autoridades señalaron que podrían ingresar para revisar si sus hijos fueron aprobados para recibir el apoyo económico.

Hasta el momento, aún hay padres de familia que no saben en qué página checar los resultados y es muy importante enterarse ya que si son aceptados deben estar al pendiente de los anuncios que emitan las autoridades con respectos a la fecha de pago.

¿Cuál es el link oficial de los resultados de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

La página oficial para revisar si tu hijo o hija fue aceptado en el programa de Beca Rita Cetina Primaria 2026 es: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/.

¿Cómo checar el folio de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El proceso para revisar resultados es sencillo y puede hacerse desde el celular o computadora.

-Entra al buscador oficial

-Selecciona “Consultar folio”

-Activa la verificación “Soy humano”

-Ingresa el número de folio del registro

-Da clic en “Buscar”

El sistema mostrará el estatus actualizado del trámite.

¿Cómo recuperar el folio de la Beca Rita Cetina Primaria?

Si perdiste el número de folio, lo que las autoridades de la Coordinacion Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomiendan es lo siguiente:

“Si perdiste tu comprobante de solicitud y no conoces tu folio, asiste a la entrega de tarjetas de tu hija o hijo. Si tu solicitud fue aprobada, la tarjeta ya estará lista y te la entregaremos en ese momento”, se lee en su página oficial.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

El programa contempla un pago único de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes escolares que serán entregados en agosto, antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

¿Cuándo entregan las tarjetas?

La entrega de tarjetas para beneficiarios de primaria se realizará desde el 18 mayo hasta el 31 julio de 2026, dependiendo de la escuela y entidad federativa.