La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó las próximas movilizaciones y paros indefinidos, que incluirá un plantón en el Zócalo Capitalino y una Marcha Nacional en la Ciudad de México. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Se verán afectadas las clases?

De acuerdo con lo definido por la coordinadora, las movilizaciones comenzarán el próximo lunes 1 de junio de 2026 a nivel nacional, aunque algunas actividades comenzarán desde el lunes 25 de mayo . Este anuncio ha generado incertidumbre entre padres y tutores de estudiantes de educación básica en todo el país.

¿Qué estados se quedarán sin clases por la marcha del CNTE el 25 de mayo y 1 de junio?

La Sección 22 de Oaxaca será la primera en iniciar sus actividades desde el lunes 25 de mayo con un paro indefinido local. Posteriormente, el lunes 1 de junio dará inicio a una huelga nacional con una megamarcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Los estados que se quedarían sin clases a partir del 1 de junio serían todos aquellos donde la CNTE tiene presencia y que se estarían uniendo a estas actividades:

Michoacán

Chiapas

Guerrero

Ciudad de México

Estado de México

Zacatecas

Baja California

Hidalgo

Yucatán

Veracruz

Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha hecho anuncios oficiales sobre la suspensión de clases en el país ni en la Ciudad de México en dichas fechas anunciadas. El calendario escolar, todavía vigente, sigue en pie rumbo al fin de curso, que será el 15 de julio.

¿Por qué la CNTE se irá a paro nacional?

Según alegan las autoridades de la CNTE, el paro nacional se llevará a cabo para presionar al Gobierno Federal en torno a sus demandas laborales y salariales y aprovecharán el arranque del Mundial de la FIFA 2026 en la CDMX para que las atienda.

Según lo dicho por la secretaria general de la Sección 22 del SNTE-CNTE, Yenny Araceli Pérez, la huelga nacional tiene como objetivo “la atención inmediata y solución de las demandas históricas del movimiento democrático”; entre sus peticiones destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Abrogación de la mal llamada Reforma Educativa Peña-AMLO-Shienbaum. Jubilación por años de servicio.

Pérez señaló en la clausura de la asamblea nacional representativa de la CNTE que también expresarán su rechazo al aumento salarial del 9 por ciento “que creemos es raquítico para la inflación y que no refleja la revalorización del magisterio”.

Otros militantes de la coordinadora hicieron comunicados por sección en torno a las movilizaciones del 1 de junio y los planes que ya tienen establecidos en cuanto a cierres de vialidades y plantones en la CDMX.

“Se va a impedir el acceso [al Zócalo de la CDMX] siempre y cuando no hay voluntad de la autoridad. No depende de este movimiento, depende de la voluntad del Gobierno Federal, porque lo que estamos buscando es visibilizar la lucha que, la presidenta de la República, a más de un año, no ha podido restablecer el diálogo con la Comisión Única de Negociación (...)", apuntó la secretaria general de la Sección 14 de la CNTE en Guerrero, Elvira Meleces Morales, en un comunicado sobre las movilizaciones.

"Esto es lo que queremos dejar en claro, no es contra la afición [del Mundial], no es en contra de todos los ciudadanos que estén alrededor del estadio o que estén en la Ciudad de México, es en contra de las políticas neoliberales de este Gobierno”, agregó.