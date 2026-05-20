Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este miércoles al presidente municipal de Atlatlahucan y a un exalcalde de Yecapixtla, dos municipios del estado de Morelos, en el centro del país, durante un operativo federal contra la extorsión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en X que las autoridades cumplimentaron cuatro ordenes de detención obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), entre las que destacó la de Agustín 'N', líder local de Atlatlahucan, o la de Irving 'N', exedil del municipio de Yecapixtla.

"Asimismo, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús 'N', presidente municipal de Cuautla. Las investigaciones continúan", añadió García Harfuch, quien no dio más detalles de las detenciones.

En estos arrestos participaron efectivos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario enmarcó las acciones de seguridad como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, así como para "continuidad" a la 'Operación Enjambre', impulsada por el Gobierno federal para investigar y actuar contra redes de corrupción y la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales del país. EFE