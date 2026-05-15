El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, desde el pasado 11 de mayo se encuentra bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con un mensaje publicado este viernes por el Gabinete de Seguridad de México, el exintegrante del gabinete del gobernador con licencia Ruben Rocha Moya hace cuatro días intentó cruzar la frontera por la Garita de Nogales hacia Arizona.

Las autoridades mexicanas informaron que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con Estados Unidos tras revelarse la detención del exfuncionario que tiene orden de arresto en aquel país.

Gerardo Mérida, de 66 años, junto con nueve funcionarios más entre ellos, el mandatario Rocha Moya; el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez, el pasado 29 de abril fueron acusados de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

El caso presentado la fiscalía federal en el Distrito Sur de Nueva York detalla que cada uno de los investigados "participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

¿De qué se le acusa a Gerardo Mérida, exfuncionario de Sinaloa?

Entre los delitos que se le imputan a el exsecretario de Seguridad que estuvo en funciones durante el gobierno de Rocha están:

Conspiración de importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

y dispositivos destructivos Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

El Departamento de Justicia reveló que de encontrarse culpable podría alcanzar una sentencia de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

¿Quién es Gerárdo Mérida vinculado a Los Chapitos?

De acuerdo con el gobierno de Sinaloa, Mérida Sánchez fungió estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024.

Entre los cargos que ocupó durante su carrera profesional están: