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Desde el pasado 2 de mayo, Yeraldine Bonilla se convirtió en la gobernadora interina de Sinaloa luego de que Rubén Rocha Moya se separara temporalmente de su cargo a raíz de que Estados Unidos lo señalara de, presuntamente, conspirar con Los Chapitos para traficar drogas.
Pese a que la nueva mandataria estatal desde hace meses fungía como secretaria de Gobierno en la entidad, en los últimos días resurgió en redes un video en el que se ve a Rocha Moya referirse a Bonilla como "meserita de lonchería", palabras que indignaron a los cibernautas.
"¿No es violencia política de género o sólo aplica a la oposición?", mencionó el usuario Sordatos.
"Este hombre está refiriéndose a esta mujer con resentimiento y mala leche", "Más misógino no se puede oír", escribió la usuaria Marthalopez5908
"Gran tómbola, vergonzoso comentario por donde se le vea", publicó Elypinet.
El instante que causó críticas contra el exgobernador ocurrió en un evento público en Culiacán en abril de 2025, cuando presuntamente Yerladine fungía como diputada.
En ese discurso, Rocha Moya destacó que a raíz de las "tómbolas de Morena", usadas durante los procesos internos para elegir a los candidatos a contender en una elección, la entonces presidenta del Congreso local había surgido de las bases.
"Espero que no te enojes, pero para que sepan quien era Yeraldine antes, ya es la segunda vez que es diputada, Yeraldine era una meserita de lonchería de Dimas", dijo Rocha Moya mientras ella estaba en medio del templete.
Tras el señalamiento, la legisladora cambió el gesto y asintió con la cabeza cuando el gobernador insistió en el tema: "¿Eras o no? y trabaja, nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada".
Sin destacar sus resultados o trayectoria profesional que habría desarrollado Yeraldine Bonilla, desde que se convirtió en servidora pública, Rubén Rocha dijo: "Ya la nombré una vez de subsecretaria de Seguridad".
La polémica resurgió ahora que la funcionaria rindió protesta al cargo tras como gobernadora interina tras la investigación que hay contra Rocha Moya y nueve funcionarios más en una Corte en Nueva York.
¿Quién es Yeraldine Bonilla, nueva gobernadora interina de Sinaloa, y a quien Rubén Rocha llamó "meserita"?
De acuerdo la Cámara de Diputados, Yeraldine Bonilla era parte del Partido Verde Ecologista de México.
Caso Rubén Rocha Moya: ¿quiénes son los 9 funcionarios señalados por EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa?
- Es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa
- Octubre 2025: rindió protesta como titular de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa.
- 2021 al 2024: fue subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del estado de Sinaloa
- Agosto -septiembre-2023: fungió como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal
- 2018-2021: ostentó el cargo de diputada local por Morena.
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