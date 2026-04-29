Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntamente delitos de tráfico de drogas, armas y por brindarle protección a la facción de "Los Chapitos", es militante del partido Morena.

De acuerdo con información de su carrera política en el servicio público, el mandatario, de 2018 a 2021, fue electo por mayoría relativa como senador en la LXIV Legislatura, fortaleciendo la bancada morenista.

El gobernador de 76 años de edad fue diputado local por el Congreso de Sinaloa, además, en 2017 fue coordinador estatal de Morena en su estado.

La primera vez que contendió por la gubernatura de Sinaloa fue en 1986, luego 12 años después volvió a intentarlo con el respaldo del PRD, 1998, pero perdió ante el priista Juan Sigfrido Millán.

Fue hasta las elecciones estatales de 2021, abanderado por Morena, cuando ganó en las urnas.

Sobre su llegada a la gubernatura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que en la acusación que hay en su contra se detalla que habría ganado las elecciones luego de que " los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales ".

Rubén Rocha Moya nació el 15 de junio de 1949, es licenciado como profesor de Educación Media en el Área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Oaxaca.

Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Como parte de su trayectoria política fungió como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad de Sinaloa.

El comunicado sobre la investigación abierta en Estados Unidos en contra de Moya Rocha se da a casi dos años del secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, quien voló a Texas desde Sinaloa acompañado con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa. Hecho que desató una ola de violencia en la entidad.

Rocha Moya terminará su cargo público en octubre de 2027.