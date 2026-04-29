El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó de manera categórica las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, asegurando que “carecen de veracidad y fundamento alguno”.

El Departamento de Justicia de EU acusó a Rocha Moya y a otros 9 funcionaros de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

En un posicionamiento público, el mandatario de Sinaloa afirmó que dichas acusaciones serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”, y sostuvo que se trata de un señalamiento sin sustento legal.

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Rocha Moya también aseguró que este señalamiento no es solo contra su persona, sino contra el proyecto político de la Cuarta Transformación, al considerar que forma parte de una estrategia más amplia.

El gobernador argumentó que las acusaciones se inscriben en una “perversa estrategia” para vulnerar el orden constitucional, haciendo énfasis en la soberanía nacional establecida en el artículo 40 de la Constitución mexicana.

Finalmente, el mandatario dirigió un mensaje a la ciudadanía sinaloense, asegurando que enfrentará las acusaciones con firmeza:

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.