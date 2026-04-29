El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios de estar presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa, además de delitos de tráfico de drogas y armas.

A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses informaron que el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk.

Los delitos por los que es investigado el gobernador de Sinaloa son: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; además, por conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Se reveló que Rocha Moya habría obtenido el cargo a través de su alianza con Los Chapitos con quienes ha mantenido diversas reuniones.

"En las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa ", informaron.

Entre los servidores en activo y retirados investigados están:

Enrique Inzunza Cazarez , exsecretario general de Sinaloa y senador en funciones

, exsecretario general de Sinaloa y senador en funciones Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Damaso Castro , fiscal general adjunto

, fiscal general adjunto Marco Antonio Almaza, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa

Alberto Contreras, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación

Gerardo Mérida , exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa José Antonio Dionisio, alias " Tornado ", exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa

", exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa Juan de Dios Gamez , alcalde de Culiacán

, alcalde de Culiacán Juan Valenzuela Millan, alias "Juanito", excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

El Departamento de Justicia informó que los mexicanos estarían presuntamente vinculados con la facción de "Los Chapitos" encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo " Guzmán.

"Los acusados ​​en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos".