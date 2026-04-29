La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este miércoles sobre la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con el homicidio de toda una familia al interior de su vivienda en la alcaldía Azcapotzalco, así como el robo de dos camionetas, una de alta gama, y objetos de valor.

A través de un comunicado, las autoridades capitalinas informaron que tras una persecución ocurrida la tarde de ayer en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, aprehendieron a María de Jesús "N", José María "N", Francisco Javier "N" y Emiliano "N".

¿Qué pasó en Azcapotzalco?

El pasado 28 de abril, las autoridades tomaron conocimiento sobre el hallazgo de una familia sin vida, un hombre y tres mujeres, dos de ellas menores de edad, dentro de su domicilio en la colonia Nueva Santa María, presuntamente con heridas de arma punzocortante.

¿Cómo fue la balacera reportada en Atizapán?

Derivado de las primeras investigaciones, a través de las cámaras de seguridad, se identificó que una de las camionetas robadas con placas de San Luis Potosí se dirigió al municipio de Atizapán.

A través del cerco virtual, se ubicó al vehículo estacionamiento de un hotel en la avenida Jorge Jiménez Cantú, Valle Escondido.

Al arribo de los policías, la camioneta era conducida por Emiliano "N" de 20 años de edad, quien disparó contra los uniformados.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades del @Edomex, compañeros de @SSC_CDMX y policías municipales de @GobAtizapan, detuvieron a tres hombres y una mujer, presuntamente relacionados en el homicidio de cuatro personas ocurrido… pic.twitter.com/kdqaUuIdP2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 29, 2026

En consecuencia, los agentes respondieron la agresión, por lo que el sujeto resultó lesionado. Tras su detención fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades aseguraron un arma de fuego corta.

Sobre la detención del resto de los presuntos implicados en el caso de Azcapotzalco, la SSC informó que a por medio de las cámaras de seguridad identificaron la otra camioneta robada con placas de Morelos circulando sobre avenida de los Maestros, en Tlalnepantla con dirección hacia Atizapán.

En tiempo real se desplegó un operativo, con el que se interceptó el vehículo en la calzada De los Jinetes con esquina Parque de los Pájaros.

En este viajaban una mujer de 34 años de edad y dos hombres, de 21 y 34 años.

Tras su aprehensión se les aseguraron " un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína ".

Durante la revisión protocolaria al interior del vehículo implicado, la policía encontró varias bolsas de plástico con objetos de valor posiblemente vinculadas con el homicidio ocurrido en Azcapotzalco.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público adjunto a la Fiscalía estatal con sede en Toluca.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades mexiquenses para continuar con las investigaciones.