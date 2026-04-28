Un video aterrador se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un juego mecánico, sujeto con cables tensores, falla en plena operación en una feria en España, y deja al menos cuatro personas heridas, entre ellas dos menores.

El incidente ocurrió en la popular zona conocida como “Calle del Infierno” en Sevilla, donde se concentran las principales atracciones. En las imágenes, que se han viralizado en internet, se observa cómo la cápsula del juego es lanzada a gran velocidad —alcanzando cerca de 160 km/h— antes de que uno de los cables tensores se rompa repentinamente.

VIDEO. El momento exacto del accidente

El video capta segundos de tensión extrema: tras el lanzamiento, la cápsula pierde estabilidad y termina impactando contra la estructura metálica lateral. Los gritos de los asistentes y la reacción de pánico de quienes se encontraban cerca reflejan la magnitud del susto.

Dos adolescentes resultaron lesionados cuando un cable del juego mecánico en el que que se encontraban se rompió en la feria de Sevilla en España. pic.twitter.com/kJtVyhy8nI — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) April 25, 2026

Dos de los ocupantes, que se encontraban dentro del juego mecánico, resultaron con lesiones leves y fueron trasladados a un centro médico para su evaluación. Además, otras dos personas en tierra también sufrieron heridas menores.

Las autoridades locales confirmaron que el incidente ya está bajo investigación para determinar las causas exactas del fallo técnico.

Este tipo de atracciones, conocidas como “slingshot”, dependen completamente de cables de alta tensión para impulsar la cápsula y garantizar un descenso controlado, por lo que cualquier fallo puede tener consecuencias graves.

Las aterradoras imágenes han provocada diversas reacciones entre los internautas, y muchos de ellos critican la falta de seguridad en este tipo de juegos, donde no hay una seguridad al cien por ciento para los usuarios.