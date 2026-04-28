El influencer Kunno volvió al centro de la polémica luego de publicar un video en TikTok que desató reacciones negativas en su contra: con la frase “¡Qué vivan las amantes!” el influencer intentó generar controversia y atraer la atención de los internautas, quienes de inmediato relacionaron sus palabras con Ángela Aguilar, a quien desde hace dos años se le acusa de haber sido la “amante” de Nodal cuando él estaba con Cazzu y también con Belinda.

Una vez más Kunno volvió a encender las redes sociales por un comentario pues para muchos fue una “provocación” y hasta una burla dadas las circunstancias que atraviesa la dinastía Aguilar y Christian Nodal. Desde que la joven pareja dio a conocer que eran novios en junio de 2024, han sido atacados duramente por la forma en la que comenzaron su romance, tan sólo unos días después de que el intérprete de “Adiós, Amor” terminara con Cazzu.

Son varias las versiones que circulan, sin embargo, la que ha permanecido y la que los internautas consideran es totalmente cierta es la que señala que Ángela habría sido la “tercera en discordia”, es decir, la causante de que se terminara lo de Nodal con la cantante argentina, debido a que “siempre estuvo detrás” del sonorense.

Aunque tanto Nodal como la hija de Pepe Aguilar han desmentido esta versión, siguen circulando rumores y la situación empeora cuando personas allegadas a ellos se burlan del tema. Tal es el caso de Kunno, quien en uno de sus más recientes video celebró la idea de las “amantes”.

En su clip de TikTok se lee el siguiente mensaje: “Yo en el cumpleaños de mi mejor amiga cuando veo llegar a esa amiguita de ella que no me cae nada bien”. Al mismo tiempo que se lee esta frase, Kunno está aplaudiendo, para después hacer un gesto de desagrado y decir “¡Y que vivan las amantes también!”.

La controversia creció cuando internautas comenzaron a vincular el comentario con Ángela, generando una gran cantidad de reacciones: “¿Tu personaje es la tía de Inti?”, “Lo dice por Angelita”, “¿Tu personaje ya no se casará en mayo?”, “¿Hablas de tu amiga y rival?”, “Jajajaja eres amiga o enemiga”, “Por fin te diste cuenta” y “Primera vez te doy la razón, así se le dice a las angelitas”, escribieron los internautas.

@.kunno Yo conozco muchas cosas de ti, pero tú de mí no puedes decir muchoooo 🦊 ♬ sonido original - Vicente Ontaneda

En días pasados, el influencer se robó los reflectores al compartir imágenes de Christian Nodal y Ángela Aguilar luego de que ambos desaparecieron de redes sociales tras la polémica que ocasionó el video “Un vals”, el cual, se dice, hizo enojar tanto a la joven de 22 años que se separó de él durante varios días.