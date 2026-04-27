La polémica alrededor de Christian Nodal y Ángela Aguilar está lejos de terminar a pesar de sus esfuerzos por mostrar al público que están mejor que nunca, juntos y felices, ahora por nuevas declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien asegura haber identificado a una supuesta sexta amante del sonorense.

De acuerdo con el presentador y periodista, la mujer en cuestión sería Ardis, una cantante e influencer de la Ciudad de México que ha ganado notoriedad en redes sociales.

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Según aseguró, la relación entre Nodal y la joven habría ocurrido en una etapa clave: entre los últimos días de relación con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela en 2024, lo que ha reavivado las especulaciones sobre una posible línea de tiempo cruzada y más infidelidades.

Ceriani aseguró que Nodal habría terminado con Ardis apenas un día antes de hacer pública su relación con Ángela Aguilar en junio de 2024.

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Este detalle ha generado conversación en redes, debido a que, si bien su relación se confirmó en junio, Nodal y Ángela ya estaban juntos en mayo, incluso celebraron una boda secreta en Italia y el mismo cantante ha dicho que su rompimiento y posterior relación ocurrió en el mismo mes.

Asimismo, Ceriani describió a Ardis como una figura con estética similar a otras mujeres vinculadas a Nodal de forma sentimental, incluso la comparó con la cantante argentina y con Belinda.

Según reveló el periodista, ambos artistas interactúan públicamente en redes sociales con likes y comentarios, pero hubo una pausa entre junio y septiembre, cuando ya estaba casado por el civil con Ángela; sin embargo no dejaron de seguirse.

Actualmente, puede verse en el perfil de Ardis varios "Me gusta" de Christian Nodal en sus fotografías, en especial donde sale sólo ella.

Ardis sería la sexta amante del cantante sonorense, según afirmó Ceriani. Previamente ya había hablado de otras personalidades que se vincularon a él de forma romántica como Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, la cantante Estevie y la modelo Mariana García.

Hasta ahora, ni Christian Nodal, ni Ángela Aguilar, ni Ardis han emitido declaraciones oficiales sobre estas versiones.

Kunno desmiente separación de Ángela y Nodal

El influencer y amigo de Ángela, Kunno, volvió a encender las redes al intentar desmentir los rumores de supuesta crisis matrimonial entre los cantantes con varios posteos en redes sociales donde aparecen juntos.

Tras esto, los usuarios de internet aseguran que el material compartido es falso, que Nodal ha sido reemplazado por otro hombre y que las imágenes que circulan son antiguas.

En su última publicación al respecto, el influencer compartió un video tomado de lejos donde supuestamente aparece Nodal caminando junto a Ángela en el interior de su casa.

“Insiste en mostrar porque es fake”, “¿Por qué a Nodal no se le mira la cara? ¿Por qué se tapa con el traje? Además se le notan unos bracitos muy delgaditos y sin tatuajes”, son algunos comentarios que circulan en redes.