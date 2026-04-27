La primavera en el condado de Sonoma anuncia un cambio. Los días se alargan, los viñedos despiertan con los primeros brotes y los valles se tiñen de un verde exuberante. Ríos y arroyos fluyen con fuerza, las ciudades se sienten más abiertas y luminosas, y los puestos agrícolas regresan con las primeras cosechas de la temporada.

Las mesas al aire libre vuelven a ocupar su lugar, mientras las flores bordean viñedos y laderas costeras.

1. Vinarosa Resort & Spa, lujo con reconocimiento global

Esta primavera, Vinarosa Resort & Spa fortalece su prestigio al integrarse a la colección global de Preferred Hotels & Resorts, consolidándose como uno de los alojamientos más destacados del condado. Ideal para quienes buscan descanso y sofisticación en plena región vinícola.

2. Skipstone Estate Winery y el enoturismo sostenible

En Alexander Valley, Skipstone Estate Winery inaugura nuevas instalaciones certificadas LEED Platino. La experiencia combina arquitectura, paisaje y vinos de finca bajo un enfoque profundamente sustentable, atrayendo a viajeros interesados en prácticas ecológicas sin renunciar a la calidad.

3. Degustaciones nocturnas con Martha Stoumen

A pocos pasos de la Plaza de Healdsburg, la enóloga Martha Stoumen abre su primera sala de degustación permanente. El espacio, cálido y sensorial, celebra los vinos naturales y rompe con el horario tradicional al ofrecer catas nocturnas los fines de semana, creando un ambiente relajado y contemporáneo.

4. Harper’s Rest: viñedos con historia

En Westside Road, en el Russian River Valley, Harper’s Rest presenta una experiencia íntima entre Pinot Noir y Chardonnay cultivados con prácticas orgánicas regenerativas. La bodega honra la historia agrícola del lugar y apuesta por la mínima intervención para resaltar el carácter del terruño.

5. Jenner Outpost y vinos frente al océano

En la costa de Sonoma, Café Aquatica amplía su propuesta con Jenner Outpost, un nuevo espacio que alberga Outpost Cellar, una vinoteca y sala de degustación curada por Patrick Cappiello. Todo ello con vistas privilegiadas al encuentro del río Russian y el Pacífico.

6. La gran expansión gastronómica de Graton

Graton Resort & Casino estrena una nueva fase de su ambiciosa expansión con restaurantes originales, un restaurante en la azotea y espacios culinarios que ponen en valor los vinos y productos locales. La propuesta posiciona a Graton como un nuevo referente gastronómico del condado.

7. Bohemian Bistro revitaliza Occidental

El antiguo Hazel se transforma en Bohemian Bistro, liderado por el chef James Millar. Con técnicas francesas e influencias internacionales, el nuevo bistró combina elegancia y cercanía, reflejando la evolución gastronómica del oeste del condado de Sonoma.

8. The Junction, nuevo punto de encuentro en Santa Rosa

El histórico restaurante Villa renace como The Junction, un espacio familiar e informal con pizzas gourmet, cerveza artesanal y música en vivo. Sus terrazas amplias y vistas al Parque Estatal Annadel lo convierten en un nuevo centro comunitario.

9. Sonoma, un destino accesible para todos

La alianza entre la Oficina de Turismo del Condado de Sonoma y Wheel the World marca un hito en hospitalidad inclusiva. Con decenas de experiencias verificadas, los viajeros ahora cuentan con información clara sobre accesibilidad, reforzando la visión de una región del vino abierta para todos.

10. Cultura y comunidad en Mercado Rosa

La primavera trae también Mercado Rosa, un nuevo mercado mensual en Santa Rosa que celebra la cultura latina. Artesanos, cocineros y artistas se reúnen en un entorno comunitario que impulsa a emprendedores locales y suma diversidad cultural a la experiencia del visitante.

La primavera es una temporada perfecta para descubrir lo nuevo, reconectar con lo esencial y, sin duda, planear el próximo regreso.