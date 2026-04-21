El Día del Niño es una de las celebraciones más especiales para las familias mexicanas. Desde 1924, cada 30 de abril se conmemora como una fecha dedicada a reconocer los derechos, la importancia y la felicidad de la infancia, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Álvaro Obregón y el secretario de Educación Pública José Vasconcelos.

Si todavía no sabes qué plan armar para consentir a tu niño, aquí te compartimos 5 lugares divertidos en la Ciudad de México, ideales para celebrar este día tan especial, con costos aproximados vigentes en 2026.

1. KidZania

KidZania México es una de las opciones favoritas para celebrar el Día del Niño. Se trata de un centro de entretenimiento educativo diseñado como una ciudad a escala, donde niñas y niños aprenden jugando. Durante la visita, pueden explorar más de 60 profesiones, asumir roles laborales, ganar la moneda simbólica llamada kidZos y aprender valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo.

En la Ciudad de México cuenta con sedes como Santa Fe y Cuicuilco, y está dirigido principalmente a menores de 4 a 14 años.

Costos aproximados 2026:

Niños (3 a 16 años): $499 pesos.

Adultos: $199 pesos.

Menores de 2 años: Entrada gratuita.

2. Acuario Michin

El Acuario Michin de la Ciudad de México ofrece un día lleno de diversión y aprendizaje. Cuenta con siete pabellones temáticos que representan distintos ecosistemas y culturas, donde los visitantes pueden conocer especies acuáticas y terrestres.

Niñas y niños pueden ver tiburones, rayas, pingüinos, ajolotes, tortugas y decenas de peces, además de capibaras, flamingos, un aviario y animales de granja. Se ubica dentro del Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Costos 2026:

Niños y adultos: $379 pesos.

Algunas experiencias interactivas tienen costo adicional.

3. Zoológico de Chapultepec y Zoológico de Aragón

Si buscas un plan gratuito, los zoológicos de la ciudad son una excelente opción. El Zoológico de Chapultepec alberga más de 200 especies distribuidas en ecosistemas como selva tropical, desierto y bosque templado. Aquí pueden ver jirafas, cebras, lobos marinos, hipopótamos, leones, camellos y uno de los pandas más famosos del país.

Por su parte, el Zoológico de San Juan de Aragón destaca por albergar a los únicos elefantes de la ciudad, además de jirafas, leones, lobos mexicanos y jaguares. Ambos cuentan con actividades educativas y recorridos guiados.

Costos aproximados 2026:

Entrada general (niños y adultos): Gratis.

Tren eléctrico en Aragón: $30 a $50 pesos (costo adicional).

4. Papalote Museo del Niño

El Papalote Museo del Niño, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, es un espacio interactivo que fomenta el aprendizaje a través del juego bajo el lema “Toco, juego y aprendo”.

El museo se organiza en zonas como Mi Cuerpo, México Vivo, Mi Hogar y Mi Familia, Mi Ciudad y el Laboratorio de Ideas, además del Domo Digital, donde los niños exploran ciencia, tecnología y creatividad de forma divertida.

Costos aproximados 2026:

Niños: $240 pesos.

Adultos: $240 pesos.

Paquete museo + domo digital: $280 pesos.

5. Aztlán Feria de Chapultepec

Aztlán Feria de Chapultepec, ubicada también en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, es uno de los planes más recientes y atractivos para celebrar el Día del Niño. La entrada al parque es gratuita y solo se paga por los juegos y atracciones mediante un monedero electrónico.

Niñas, niños y adultos pueden subirse a la rueda de la fortuna Aztlán 360, el Carrusel de Chapultepec, Don Goyo y una gran variedad de juegos diseñados especialmente para el público infantil y familiar.

Costos aproximados 2026:

Entrada general: Gratis.

Juegos mecánicos: $40 a $120 pesos por atracción.

Paquetes infantiles: desde $250 pesos.

Paquete todo incluido adulto: alrededor de $650 pesos.