¡Atención amantes de la astronomía y de las maravillas del cielo oscuro! La lluvia de meteoros Líridas 2026 está a punto de alcanzar su punto máximo y promete un espectáculo imperdible para los amantes del cielo antes de que termine abril.

Durante la noche del 21 al amanecer del 22 de abril, será posible observar dicha lluvia de meteoritos, que parecerá como una lluvia de estrellas fugaces, con mayor intensidad, especialmente en las horas previas al amanecer, cuando las condiciones del cielo sean más favorables, con el cielo despejado y todavía con oscuridad. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre este evento astronómico.

La lluvia de meteoros Líridas es considerada una de las lluvias más antiguas registradas en la historia y una de las más prominentes, con más meteoritos por hora.

Su primer avistamiento documentado se remonta al año 687 a. C. en China, donde se describió cómo los meteoros “caían como lluvia”, dejando evidencia de su impacto visual desde hace más de dos mil años.

El origen de este fenómeno astronómico está vinculado al Cometa C/1861 G1 Thatcher. Cada año, la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que deja este cometa, generando las brillantes estelas de meteoritos que posteriormente vemos como lluvia una vez que entran a nuestra atmósfera.

El evento astronómico de este 21 y 22 de abril será aún más interesante de lo que ya es debido a la fase lunar. De acuerdo con las estimaciones científicas, la Luna estará en cuarto creciente, con apenas un 27% de iluminación, lo que permitirá cielos más oscuros durante las primeras horas del 22 de abril.

Lo anterior significa que habrá mejores condiciones para ver entre 10 y 15 meteoros por hora , que es el promedio que emana la lluvia, en lugares con poca o nula contaminación lumínica, es decir, con muy poca luz artificial.

¿Dónde ver la lluvia de meteoritos de las Líridas?

Para ubicar mejor el espectáculo, hay que mirar hacia la constelación de Lyra, donde se encuentra el radiante de la lluvia. En particular, la estrella Vega será clave para orientarse, ya que aparecerá en el horizonte noreste alrededor de las 9 o 10 de la noche del 21 de abril.

Si quieres disfrutar al máximo la lluvia de meteoros Líridas, lo ideal es alejarse de la ciudad y buscar un lugar oscuro. Observar el cielo amplio aumenta las probabilidades de ver más meteoros, ya que estos pueden aparecer en cualquier dirección; usa binoculares o telescopios para poder observar el fenómeno con más facilidad.

Lluvias de Meteoritos durante el 2026

Este evento es sólo uno de los varios fenómenos astronómicos más destacados del 2026.

A lo largo del año habrá más lluvias de meteoros que ofrecerán nuevas oportunidades para mirar al cielo y disfrutar de uno de los espectáculos naturales más fascinantes.

De acuerdo con información del American Meteor Society, estas serán las próximas lluvias de meteoritos visibles y más importantes del año:

Calendario de Lluvias de Meteoritos 2026