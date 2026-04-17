El depósito de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente a mayo 2026 ya tiene fecha confirmada en el calendario oficial, por lo que muy pronto millones de pensionados podrán cobrar su dinero para utilizarlo en sus gastos, necesidades o deudas. Si aún no sabes cuándo caerá dicho pago, aquí te compartimos el día exacto, el monto y quiénes cobran primero.

El pago de la pensión del IMSS del siguiente mes ya tiene fecha confirmada de depósito; como cada año, dicha autoridad de salud da a conocer el calendario oficial con las fechas en las que realizará la entrega de dinero, por tal razón, es muy importante que sus jubilados estén al pendiente del pago.

El siguiente depósito de la pensión IMSS se junta con una serie de días festivos en México y con un megapuente que tendrán miles de niños y trabajadores, ya que en los últimos días de abril y mayo se celebra el Día del Niño, el Día del Trabajo y la conmemoración por la Batalla de Puebla.

Debido a estas razones es que millones de adultos mayores se preguntan si el pago del IMSS se adelantará o se retrasará, y si tendrán que planificar con anticipación su visita al banco para sacar su dinero.

Fecha exacta de pago de la Pensión IMSS en mayo 2026

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el pago de la pensión correspondiente a mayo se realizará el:

Lunes 4 de mayo de 2026.

Esto se debe a que el instituto deposita el dinero el primer día hábil de cada mes, y el viernes 1 de Mayo es día de descanso obligatorio.

¿De cuánto es el monto de la pensión IMSS mayo 2026?

El monto de la pensión no es igual para todos, ya que depende de varios factores:

Régimen bajo el cual te pensionaste (Ley 73 o Ley 97)

(Ley 73 o Ley 97) Semanas cotizadas

Salario base de cotización

Incrementos anuales por inflación

En 2026, algunos pensionados pueden ver un ajuste en su pago debido a la actualización conforme al índice inflacionario. Sin embargo, el monto exacto se refleja directamente en el depósito bancario.

¿Quién cobra primero la pensión?

Aunque el IMSS establece una fecha única de depósito, en la práctica hay diferencias en la disponibilidad del dinero y esto puede deberse al banco. Por ejemplo, cuentas en BBVA o Banorte suelen ver reflejado el pago desde las primeras horas del día. En otros casos, puede tardar algunas horas, pero ten la seguridad de que tu dinero estará listo el 4 de mayo.

Calendario pensión IMSS 2026

Los siguientes pagos del IMSS se llevarán a cabo en estos días.

-Mayo: 4 de abril

-Junio: 1 de junio

-Julio: 1 de julio.