En plena temporada fiscal, miles de contribuyentes en México se preparan para presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, lo que muchos desconocen es que no todos están obligados a realizar este trámite en 2026, por lo que podrían salvarse de hacerlo. Entérate si estás en la lista de los contribuyentes que no están obligados a declarar. ¡Chécalo!

La declaración anual es un informe obligatorio que deben presentar ante el SAT las personas físicas y morales, en el cual reportan ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos (principalmente ISR) del año fiscal anterior; asimismo, permite calcular el impuesto final, resultando en saldo a favor o a pagar.

No obstante, no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración anual para personas físicas, ya que dicha autoridad dio a conocer quiénes no deben hacerlo y bajo qué circunstancias.

Antes de asumir que estás exento, lo mejor es revisar tu situación fiscal directamente en el portal del SAT o consultar con un contador ya que un error podría derivar en multas o sanciones.

¿Quiénes NO están obligados a presentar la declaración anual 2026?

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, el SAT establece que las personas no obligadas son:

Las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador siempre que no excedan de 400 mil pesos en el ejercicio .

. Las que obtuvieron ingresos totales por salarios de un solo empleador e intereses reales, no mayores a 400 mil pesos, siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100 mil pesos en el ejercicio.

Las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo empleador, siempre que: no exista impuesto a cargo del contribuyente en la declaración anual; el empleador les haya emitido comprobante de nómina por los ingresos del ejercicio; Y, en su caso, los ingresos del contribuyente por intereses nominales provenientes de instituciones financieras no hayan excedido de 20 mil pesos en el ejercicio.

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad con la regla 3.13.7. de la RMF 2026.

¿Quiénes SÍ deben presentar la declaración anual 2026?

De acuerdo con el SAT, las personas físicas que sí deben presentar su declaración anual 2026 son aquellas que obtuvieron ingresos por:

-Sueldos y salarios:

A. De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

B. Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

C. Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

D. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

E. Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

F. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

-Servicios profesionales: son aquellos que se obtienen por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales, incluyen:

A. Plataformas tecnológicas.

B. Región fronteriza.

C. Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

-Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

-Intereses o dividendos.

-Enajenaron bienes, es decir, si vendieron algún bien.

-Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad con la regla 3.13.7. de la RMF, quienes apliquen lo establecido en las reglas 3.13.20. y 3.13.21. podrán optar por presentarla.

¿Cómo puedo hacer mi declaración anual en línea?

Para presentar tu declaración anual de personas físicas