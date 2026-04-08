¿Solicitaste la devolución del saldo a favor cuando presentaste tu Declaración Anual 2026? Si es así, es importante que te enteres que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya comenzó con el depósito del dinero a quienes pidieron dicha devolución de impuestos. ¿Ya te cayó? Te contamos quiénes son los primeros beneficiados y los requisitos que debes cumplir para que te llegue el dinero.

De acuerdo con la autoridad fiscal, hasta el momento se han autorizado dos mil 179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR), beneficiando a 608 mil 119 contribuyentes. ”Al 8 de abril se han presentado 3 millones 208 mil 154 declaraciones”, informó el SAT a la par que reafirmó su compromiso de “cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones”.

¿Cuándo es la devolución de impuestos en 2026?

La devolución de impuestos 2026 (correspondiente al ejercicio 2025) comienza a depositarse en abril 2026 para personas físicas. Revisa el estatus de tu solicitud de saldo a favor para saber si fue aprobada o rechazada.

¿Quiénes reciben primero su dinero de la devolución de impuestos?

El SAT ha señalado en años anteriores que las devoluciones más rápidas suelen corresponder a declaraciones automáticas sin inconsistencias.

¿Cómo consultar el estatus de la devolución del SAT?

Para ver si el SAT te va a devolver dinero, haz lo siguiente:

-Ingresa al portal oficial del SAT

-Accede a “Continuar en el sitio”

-Da clic en “más trámites y servicios”

-Desplázate a “constancias, devoluciones y notificaciones”

-Selecciona “estado de tu devolución”

-Posteriormente, accede a tu Buzón Tributario

-Una vez hecho esto, dirígete a “consulta de trámites” y da clic en “devolución automática de ISR”

-Haz clic en “mostrar solicitudes” y obtén la información de tu solicitud automática.

Los estatus de la devolución de impuestos del SAT podrían aparecer de la siguiente forma:

Revisión : el SAT está checando la información de tu declaración, deducciones y cuenta bancaria.

: el SAT está checando la información de tu declaración, deducciones y cuenta bancaria. Rechazada : la devolución no fue aprobada; el sistema indicará el motivo, usualmente por inconsistencias en los datos o la CLABE.

: la devolución no fue aprobada; el sistema indicará el motivo, usualmente por inconsistencias en los datos o la CLABE. Proceso de pago: la autoridad fiscal ha emitido el pago, el cual debería reflejarse en la cuenta bancaria en los próximos días.

¿Cuándo devuelve el SAT el saldo a favor en 2026?

El SAT detalló que estos pagos de devolución de impuestos se están realizando en un tiempo promedio de apenas tres días , significativamente menor al plazo de hasta 40 días que permite la ley.

Requisitos para recibir la devolución de impuestos

CLABE interbancaria Firma electrónica o contraseña Estado del RFC.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución de impuestos?

Personas físicas que presenten su declaración anual en 2026.

¿Cómo puedo retirar mi saldo a favor del SAT?

Una vez que se deposite el dinero en tu cuenta, puedes retirarlo sin problema. Recuerda que la solicitud de saldo a favor del SAT se realiza al presentar la Declaración Anual de personas físicas, seleccionando la opción "Devolución".