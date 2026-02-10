¿Tu e.firma ya venció? ¿La necesitas para algún trámite? Si es así, es importante que cheques si dicho documento digital continúa vigente; en caso de que no, aquí te compartimos la guía con los pasos y los requisitos que debes presentar para renovarla. ¡Ve por lápiz y papel y no te pierdas los detalles!

La e.firma es un documento que se pide para varios trámites, tales como la presentación de la declaración anual, para la devolución de impuestos, para firmar contratos digitales o para realizar trámites bancarios de forma remota.

¿Qué es la e.firma?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica que la e. firma “es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa”.

¿Para qué sirve la e.firma?

Según el SAT, la e.firma "te permite realizar trámites y utilizar los servicios en el Portal del SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada; tu e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado".

¿Cuánto dura la e.firma?

La e.firma tiene una vigencia de cuatro años; la renovación se debe llevar a cabo antes de que expire.

¿Cómo sacar la e.firma sin ir al SAT?

Si es renovación, sí puedes hacer el trámite en línea, pero en caso de que vayas a sacar por primera vez tu e.firma, debes acudir a las oficinas del SAT.

Para renovar tu e firma en línea necesitas:

Archivos de la e.firma vigente y próxima a vencer.

Pasos:

Paso 1 . Descarga la aplicación Certifica en tu equipo de cómputo de acuerdo a las características de su sistema operativo.

Paso 2 . Selecciona Requerimiento de Renovación de Firma Electrónica y sigue los pasos, carga los archivos de tu e.firma vigente y guarda los archivos generados.

Paso 3 . Ingresa a CertiSAT WEB con tu firma electrónica vigente.

Paso 4 . Selecciona Renovación del certificado, carga el archivo con extensión .ren y da clic en Renovar.

Paso 5 . Guarda el Acuse y da clic en Recuperación de Certificado.

Paso 6 . Escribe tu RFC y da clic en el número de serie del certificado activo, para descargarlo.

Paso 7 . Guarda el certificado de e.firma con tu llave privada.

Paso 8 . También puedes descargar tu certificado de e.firma desde el servicio.

¿Cuánto cobran por sacar la firma electrónica?

El trámite es gratuito, así que no debes pagar por la expedición de este documento digital.