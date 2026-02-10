Si tienes 60 años o más y todavía no cuentas con un apoyo económico de la Secretaría de Bienestar, entérate que las autoridades ya abrieron el registro para todos los interesados en solicitar la Pensión Bienestar Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. ¿Sabes a a partir de cuándo inscribirte? Te compartimos el calendario con las fechas exactas, los requisitos y los montos que se dan por esta ayuda. ¡Toma nota!

El Gobierno de México confirmó la apertura del registro para dos de los programas sociales más importantes y populares: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el nuevo programa Mujeres Bienestar, dirigidos para garantizar un ingreso a sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El registro se realizará de manera escalonada, conforme con el calendario oficial por letra del primer apellido, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

¿Cuándo es el próximo registro de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar?

Los registros a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Bienestar Adultos Mayores comenzarán el 16 de febrero y se desarrollarán de la siguiente manera:

-16 de febrero: A, B, C

-17 de febrero: D, E, F, G, H

-18 de febrero: I, J, K, L, M

-19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

-20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

-21 de febrero: Todas las letras

-22 de febrero: Todas las letras.

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

¿Dónde inscribirse para la Pensión Bienestar Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar?

El registro será presencial en los Módulos del Bienestar instalados en todo el país. La ubicación exacta puede consultarse aquí: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Requisitos para registro en febrero de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

de impresión reciente Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses Teléfono de contacto.

Monto de pago de la Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a todas las personas de 65 años en adelante, otorga un apoyo bimestral de $6,400 pesos.

Monto de pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de $3,100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años (al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores).

¿Cuándo inician los pagos de las pensiones?

Una vez concluido el registro y validada la información, los beneficiarios recibirán su Tarjeta del Bienestar, con la que podrán cobrar el apoyo de forma directa y sin intermediarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado cuándo recibirán pago las personas que se registren en febrero.