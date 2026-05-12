¿Erika N actuó sola en el feminicidio de Carolina Flores o tuvo cómplices? Se han dado a conocer nuevos detalles que revelarían la participación de más personas en el caso que conmocionó a México y le dio la vuelta al mundo; la suegra de la exreina de belleza habría dejado pistas que serian clave para considerar que tuvo la ayuda de más personas tras asesinar a la joven.

Hasta el momento, Erika N permanece en Venezuela, detenida en las instalaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), mientras se determina su extradición a México para ser juzgada por el asesinato de Carolina Flores, cometido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Desde que fue detenida por la policía de Venezuela se ha revelado información importante del caso, sobre todo, datos filtrados que supuestamente habría escrito la suegra de Carolina en cartas que dejó o envío a personas cercanas.

De acuerdo con reportes de la creadora de contenido conocida como ‘La Parcera Justin’, Erika María Guadalupe Herrera habría mantenido comunicación con sus familiares: “Las cartas en donde mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos, que le seguían enviando dinero a Venezuela”, dijo la ‘influencer’, quien señaló que dichas cartas las tenía Erika N en su celular.

En una de las misivas, Erika supuestamente agradeció el apoyo que estaba recibiendo tras haber cometido el feminicidio: “Hola, hermana mayor, para hacerte saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar. No ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”, leyó la creadora de contenido .

“Estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades, no te angusties. Cuídate por favor, que así somos dos las preocupadas. Puedo usar muy poco mi cel, así que los links, por ahora, no. Te quiero y te extraño”, habría escrito Erika N a su hermana”.

Sin embargo, las autoridades de México y de Venezuela no han compartido información sobre más personas relacionadas con el asesinato de Carolina Flores ni han confirmado la existencia de dichas cartas de Erika N.

Tras conocerse la posibilidad de cómplices en el caso, nuevamente los usuarios de redes sociales mostraron su indignación y reiteraron su exigencia de justicia ante el feminicidio de la mujer originaria de Baja California. Por ahora, Erika ‘N’ sigue siendo la principal acusada del feminicidio.