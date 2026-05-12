La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una marcha para el 15 de mayo en el marco de la celebración del Día del Maestro para manifestarse contra la precarización laboral de su gremio.

Se tiene previsto que a la movilización entre las principales calles de la Ciudad de México se sume la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg).

A través de sus redes sociales, la CNTE llamó a los docentes a defender "la educación pública y la dignidad de la clase trabajadora".

Entre sus reclamos al gobierno federal están:

Salarios insuficientes

Jubilaciones inalcanzables

Un sistema que castiga la organización colectiva

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Abrogación de la reforma educativa

¿Vialidades afectadas por marcha del CNTE este 15 de mayo en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria a movilizarse en las principales calles de la Ciudad de México, la CNTE informó:

Punto reunión: Metro San Cosme (ExNormal Superior)

Metro San Cosme (ExNormal Superior) Horario: 9:00 de la mañana

Destino: Plancha del Zócalo de la Ciudad de México

La posible ruta a seguir es:

Avanzar por avenida México-Tenochtitlán, antes Ribera de San Cosme

Desviarse por Rosales

Caminar por avenida Juárez a un costado de la Alameda Central

Cruzar Eje Central Lázaro Cárdenas

Caminar por avenida 5 de mayo hasta la plancha

Cabe recordar que este próximo viernes 15 de mayo es feriado sólo para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.

La marcha de la CNTE se da en el marco de las protestas del magisterio en Zacatecas donde medios locales han reportado represión policiaca.

A esto se suma, las recientes críticas de los trabajadores de la educación contra la decisión del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, que con el respaldo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) había quitado cinco semanas de clases por una ola de calor y la celebración de la Copa Mundial de futbol en México, hecho que este lunes fue desestimado.

Cabe recordar que, desde hace semanas, la Coordinadora ha amenazado a las autoridades federales con manifestarse durante la celebración del Mundial 2026 en caso de no cumplir con sus demandas laborales.