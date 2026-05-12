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Mayo está lleno de y ahora es turno para festejar a los , ya sea que estés estudiando la licenciatura o tus hijos apenas estén en preescolar, siempre es buena idea reconocer la influencia y guía académica que los docentes tienen a lo largo de nuestra vida estudiantil.

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Si ya te ganaron las carreras o estás a fin de quincena, aquí te damos varias ideas para regalar este 15 de mayo o si eres más creativo te enlistamos algunas frases que podrán completar tu regalo para felicitar a tu profesora consentida.

Ideas de regalos fáciles para este día del maestro

Una caja sorpresa con dulces: la idea es que se los regales en contenedores que puedan ser útiles no sólo para el salón de clases sino para su casa, para ello necesitas lo siguiente:

  • Dulces de diferentes tamaños y colores, chocolates o semillas
  • Dos frascos de vidrio con tapa: en ellos metes los dulces más pequeños
  • Una caja transparente con varios compartimentos: puedes rellenarlo con chocolates de diversos tamaños
  • Una bebida que le sea del agrado de tu profesor: le quitas la etiqueta y lo sustituyes con una etiqueta que hagas en una hoja de papel con su nombre y agregues una frase motivadora.
  • Todo esto lo pondrás en un contenedor de tela o de plástico que en caso de ser cerrada le puedes colocar un moño

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Bolsita de skincare: no importa si es hombre o mujer, la intensión es que con los productos que agregues pueda consentirse en casa o usarlos para su cuidado personal

  • Elije un estuche bonito y grande
  • Agrega una crema para labios
  • Crema para manos
  • Mascarillas
  • Gel antibacterial con aroma
  • Kleenex o toallitas húmedas
  • Una vela aromática
  • Toallita de tela
Regalos por el día del maestro 2026: Foto: IA
Regalos por el día del maestro 2026: Foto: IA

Plantita decorada: para esta idea tienes que ir a un vivero o revisar si en el supermercado más cercano a casa venden plantas pequeñas. Antes de regalarla puedes pintar la maceta, colocarle un listó llamativo y clavarle un letrero para felicitarlo.

Ente las plantas que puedes regalar están:

  • Suculentas
  • Cactus
  • Fitona (es una planta con hojas de colores)
  • Una pequeña enredadera

Si no tienes tiempo de hacer alguno de estos regalitos siempre puedes darles:

Frases por el día del maestro 2026

Te damos una lista de frases que circulan en redes que pueden imprimir en una tarjeta y regalarles a todos los maestros con un chocolate, paleta o una pluma.

  • "Los verdaderos héroes no lleven capa, enseñan"
  • "Se necesita un gran corazón para formar grandes mentes"
  • "El buen maestro no enseña, inspira"
  • "La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón"
  • "Con paciencia y vocación, ser maestro es la mejor profesión"
  • "Somos lo que dejamos en el corazón de otros"
  • "Disculpa el caos... estamos aprendiendo"
  • "No es por lo que eres, es porque transmites, donde está tú magia"
  • "Hoy somos semillas, mañana flores, gracias a usted"
  • "La educación no cambia al mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo"

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