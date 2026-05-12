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Mayo está lleno de celebraciones y ahora es turno para festejar a los maestros, ya sea que estés estudiando la licenciatura o tus hijos apenas estén en preescolar, siempre es buena idea reconocer la influencia y guía académica que los docentes tienen a lo largo de nuestra vida estudiantil.
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Si ya te ganaron las carreras o estás a fin de quincena, aquí te damos varias ideas para regalar este 15 de mayo o si eres más creativo te enlistamos algunas frases que podrán completar tu regalo para felicitar a tu profesora consentida.
Ideas de regalos fáciles para este día del maestro
Una caja sorpresa con dulces: la idea es que se los regales en contenedores que puedan ser útiles no sólo para el salón de clases sino para su casa, para ello necesitas lo siguiente:
- Dulces de diferentes tamaños y colores, chocolates o semillas
- Dos frascos de vidrio con tapa: en ellos metes los dulces más pequeños
- Una caja transparente con varios compartimentos: puedes rellenarlo con chocolates de diversos tamaños
- Una bebida que le sea del agrado de tu profesor: le quitas la etiqueta y lo sustituyes con una etiqueta que hagas en una hoja de papel con su nombre y agregues una frase motivadora.
- Todo esto lo pondrás en un contenedor de tela o de plástico que en caso de ser cerrada le puedes colocar un moño
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Bolsita de skincare: no importa si es hombre o mujer, la intensión es que con los productos que agregues pueda consentirse en casa o usarlos para su cuidado personal
- Elije un estuche bonito y grande
- Agrega una crema para labios
- Crema para manos
- Mascarillas
- Gel antibacterial con aroma
- Kleenex o toallitas húmedas
- Una vela aromática
- Toallita de tela
Plantita decorada: para esta idea tienes que ir a un vivero o revisar si en el supermercado más cercano a casa venden plantas pequeñas. Antes de regalarla puedes pintar la maceta, colocarle un listó llamativo y clavarle un letrero para felicitarlo.
Ente las plantas que puedes regalar están:
- Suculentas
- Cactus
- Fitona (es una planta con hojas de colores)
- Una pequeña enredadera
Si no tienes tiempo de hacer alguno de estos regalitos siempre puedes darles:
- Bonito paquete de plumas, plumones que puedan presumir
- Bolsas de tela para cargar su material (las puedes mandar a personalizar)
- Un delicioso postre individual
- Loción o perfume
- Un dije personalizado o alusivo a la docencia
- Un libro que rompa con sus esquemas
Frases por el día del maestro 2026
Te damos una lista de frases que circulan en redes que pueden imprimir en una tarjeta y regalarles a todos los maestros con un chocolate, paleta o una pluma.
- "Los verdaderos héroes no lleven capa, enseñan"
- "Se necesita un gran corazón para formar grandes mentes"
- "El buen maestro no enseña, inspira"
- "La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón"
- "Con paciencia y vocación, ser maestro es la mejor profesión"
- "Somos lo que dejamos en el corazón de otros"
- "Disculpa el caos... estamos aprendiendo"
- "No es por lo que eres, es porque transmites, donde está tú magia"
- "Hoy somos semillas, mañana flores, gracias a usted"
- "La educación no cambia al mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo"
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