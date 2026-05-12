Mayo está lleno de celebraciones y ahora es turno para festejar a los maestros, ya sea que estés estudiando la licenciatura o tus hijos apenas estén en preescolar, siempre es buena idea reconocer la influencia y guía académica que los docentes tienen a lo largo de nuestra vida estudiantil.

Si ya te ganaron las carreras o estás a fin de quincena, aquí te damos varias ideas para regalar este 15 de mayo o si eres más creativo te enlistamos algunas frases que podrán completar tu regalo para felicitar a tu profesora consentida.

Ideas de regalos fáciles para este día del maestro

Una caja sorpresa con dulces: la idea es que se los regales en contenedores que puedan ser útiles no sólo para el salón de clases sino para su casa, para ello necesitas lo siguiente:

Dulces de diferentes tamaños y colores, chocolates o semillas

Dos frascos de vidrio con tapa: en ellos metes los dulces más pequeños

Una caja transparente con varios compartimentos: puedes rellenarlo con chocolates de diversos tamaños

Una bebida que le sea del agrado de tu profesor: le quitas la etiqueta y lo sustituyes con una etiqueta que hagas en una hoja de papel con su nombre y agregues una frase motivadora.

Todo esto lo pondrás en un contenedor de tela o de plástico que en caso de ser cerrada le puedes colocar un moño

Bolsita de skincare: no importa si es hombre o mujer, la intensión es que con los productos que agregues pueda consentirse en casa o usarlos para su cuidado personal

Elije un estuche bonito y grande

Agrega una crema para labios

Crema para manos

Mascarillas

Gel antibacterial con aroma

Kleenex o toallitas húmedas

Una vela aromática

Toallita de tela

Regalos por el día del maestro 2026: Foto: IA

Plantita decorada: para esta idea tienes que ir a un vivero o revisar si en el supermercado más cercano a casa venden plantas pequeñas. Antes de regalarla puedes pintar la maceta, colocarle un listó llamativo y clavarle un letrero para felicitarlo.

Ente las plantas que puedes regalar están:

Suculentas

Cactus

Fitona (es una planta con hojas de colores)

Una pequeña enredadera

Si no tienes tiempo de hacer alguno de estos regalitos siempre puedes darles:

Bonito paquete de plumas, plumones que puedan presumir

Bolsas de tela para cargar su material (las puedes mandar a personalizar)

Un delicioso postre individual

Loción o perfume

Un dije personalizado o alusivo a la docencia

Un libro que rompa con sus esquemas

Frases por el día del maestro 2026

Te damos una lista de frases que circulan en redes que pueden imprimir en una tarjeta y regalarles a todos los maestros con un chocolate, paleta o una pluma.