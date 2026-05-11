Matt Damon y Ben Affleck están demandados por dos oficiales del Departamento de Policía de Miami-Dade tras aparentemente mostrarlos en la pantalla como agentes corruptos en la película "The Rip" distribuida por Netflix, hecho que rechazan, categóricamente, y aseguran que la historia ha dañado su reputación.

El filme, protagonizado por ambos actores, relata una de las mayores incautaciones de dinero en efectivo ocurrida en 2016 durante un operativo. Se cuenta la historia de cómo un par de policías encontraron dentro de unas cajas naranja, escondidas detrás de una pared falsa de una casa, cerca de 22 millones de dólares.

Aunque durante la trama se mencionan dependencias gubernamentales con nombres ficticios y no se mencionan las identidades reales de los agentes implicados, el problema surge por dos cosas.

La primera porque al inicio de la película producida por Ben Affleck se menciona que está basada en hechos reales y la segunda es que se dan detalles del caso que sí sucedieron, pero que no concuerdan con la historia profesional de los policías implicados.

"El uso que hace la película de detalles únicos y no genéricos de la investigación del 29 de junio de 2026, combinado con su ambientación en Miami-Dade y la representación de un equipo de narcóticos, crea una inferencia razonable de que los oficiales representados son los demandantes", se precisa en la querella presentada contra los actores de Hollywood el 6 de mayo en una corte de Florida.

De acuerdo con Fox News, se exige a Matt Damon y Ben Affleck el pago de una indemnización por 78 mil dólares a cada policía, ya que aseguran- tras aparecer en la película en Netflix - sus superiores les han dicho que serán investigados por varios delitos que se mencionan en la trama y no concuerdan con lo reportado en la investigación del caso.

"Tras el lanzamiento del tráiler, un fiscal del condado de Miami-Dade contactó a un demandante para preguntar si se habían presentado denuncias de robo en relación con el caso, y además declaró que su oficina investigaría", se lee en la demanda.

You just found a multimillion-dollar stash. What do you do next?



THE RIP is now playing. pic.twitter.com/Krcb1V6mMk — Netflix (@netflix) January 16, 2026

Cabe destacar, que durante la película uno de los agentes mata a un oficial y en un plop twist de la cinta se revela que las intenciones del equipo implicado en el operativo era quedarse con parte de los millones incautados, por lo que en la demanda se afirma que " los eventos retratados en la película no sucedieron ".

Argumentan que los señalamientos llegaron al grado de que "familiares y colegas han comentado que los demandantes deben haber utilizado los fondos incautados para completar mejoras en sus propiedades personales, comprar vehículos y embarcaciones, y costear la educación privada de sus hijos".

Aunado a ello, Matt Damon y Ben Affeck junto con la casa productora Falco Pictures son demandados porque se asegura que han dañado la reputación de la Policía de Miami.