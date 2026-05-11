Kevin Gónzalez, joven estadounidense de 18 años, murió de cáncer un día después de reencontrarse con sus padres mexicanos que permanecieron 22 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Arizona.

De acuerdo con Telemundo, Kevin nació en Chicago y a finales de diciembre del año pasado fue diagnosticado con cáncer de colon metastásico en estadio 4, por lo que empezó a recibir tratamiento médico en Estados Unidos.

Sus padres, Norma e Isidro González, en las fechas que su hijo recibió el parte médico, vivían en Durango. Al enterarse del estado de salud de su hijo intentaron solicitar una visa humanitaria compartiendo la información médica de su hijo en la que se detalló que el cáncer se había extendido al estómago y pulmones.

La petición fue rechazada, ya que, de acuerdo con EFE, en 2011 la pareja había sido deportada a México.

Ante ello, en medio del avance de la enfermedad de Kevin, a inicios de este año, sus padres cruzaron ilegalmente la frontera para poder estar cerca de su hijo durante el tratamiento.

El pasado 14 de abril, agentes del ICE los detuvieron y ingresaron un centro de detención donde tendrían que esperar al igual que cientos de personas a ser deportados a su país de origen en medio de la desesperación de dejar a su hijo en fase terminal de cáncer de colon.

Medios estadounidenses que llevaron el caso revelaron que Kevin deseaba reencontrarse con sus padres antes de morir por lo que solicitó ayuda para trasladarse a Durango lejos de la atención médica que le daban en Chicago, donde se quedó bajo cuidados básicos de su abuela.

En medio de las gestiones legales de los abogados de la pareja y supervisión del Consul de México tras 22 días de encierro en Arizona, un juez les otorgó la deportación acelerada.

El pasado sábado tras varias horas de viaje, Norma e Isidro lograron llegar a su casa en Durango donde lo esperaba el joven con su estado de salud visiblemente deteriorado y rodeado del resto de la familia.

En medio de la felicidad que causó el reencuentro, finalmente se reveló que Kevin falleció este 10 de mayo tras meses de luchar contra el cáncer de colon.