El San Diego Zoo Safari Park, en Escondido, California, suma una nueva razón para visitarlo: el impresionante Valle de los Elefantes Denny Sanford, un espacio que promete transformar la manera en que los viajeros interactúan con la vida silvestre.

Diseñado para ofrecer una conexión más cercana con los elefantes africanos, este nuevo entorno permite a los visitantes caminar prácticamente al lado de la manada y observar de cerca a estos gigantes de la sabana.

El recorrido está pensado para despertar empatía y admiración, con detalles que recrean con fidelidad su hábitat natural: desde la vegetación cuidadosamente seleccionada hasta elementos como un paso subterráneo que permite a los elefantes desplazarse libremente, al estilo de los corredores ecológicos en África.

La experiencia es tanto educativa como sensorial. El parque alberga una manada de ocho elefantes, entre ellos la matriarca Swazi, junto a individuos rescatados que ahora forman un grupo social complejo. A lo largo del trayecto, los visitantes descubren cómo estos animales influyen en los ecosistemas como verdaderos “ingenieros naturales”, además de comprender mejor su comportamiento social y sus necesidades de conservación.

El proyecto también pone en relieve el trabajo internacional que impulsa la San Diego Zoo Wildlife Alliance para proteger a esta especie, actualmente en peligro.

Uno de los puntos más llamativos es Mkutano House, un restaurante de dos niveles con vista privilegiada a un enorme abrevadero donde los elefantes se refrescan y socializan. Inspirado en la gastronomía africana con influencias globales, el espacio invita a los visitantes a hacer una pausa gastronómica mientras observan escenas únicas de la vida animal.

Muy cerca, el Parque Mkutano se convierte en un punto educativo donde expertos comparten información sobre la fauna y los ecosistemas africanos.

Además de su enfoque en conservación, el Valle de los Elefantes rinde homenaje a la cultura de Kenia, integrando arte tradicional y colaboraciones con comunidades artesanas. Entre los detalles destacan piezas elaboradas por BeadWORKS Kenya y elementos decorativos que cuentan historias de convivencia entre humanos y elefantes. Todo esto se integra en un entorno vegetal con más de 350 especies de plantas que recrean la biodiversidad africana.

Con esta nueva atracción, el Safari Park refuerza su posición como uno de los destinos más completos para quienes buscan experiencias inmersivas en la naturaleza. La entrada al Valle de los Elefantes está incluida con el acceso general, lo que lo convierte en una parada imprescindible para cualquier viajero que visite el sur de California y quiera descubrir de cerca la majestuosidad de estos animales en un entorno que combina conservación, educación y turismo responsable.