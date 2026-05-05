La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) ha emitido una alerta sobre el paso cercano a la Tierra de uno de los cuerpos celestes masivos más peligrosos observados en los últimos años. ¿De qué se trata? ¿Estamos en peligro?

Según prevén los científicos, pronto pasará cerca de nuestra órbita el asteroide Apophis, también conocido como Dios del Caos, que tiene un tamaño similar al de la Torre Eiffel, algo así como 300 metros.

Desde su descubrimiento, el asteroide ha llamado la atención científica por su tamaño, trayectoria, así como las posibilidades existentes sobre una posible colisión con la Tierra en un futuro no muy lejano.

La NASA estima que este asteroide pasará a unos 32 mil kilómetros de la superficie terrestre, más cerca de lo que está la Luna de nosotros, cuya distancia es de 364 mil 400 kilómetros , y que otros satélites artificiales enviados por los humanos a nuestra órbita.

Según destacan los cálculos, esta distancia será la más cercana jamás registrada por otros cuerpos celestes del mismo tipo.

¿La Tierra está en peligro? ¿Apophis puede chocar contra nosotros?

Apophis fue clasificado por la NASA como un cuerpo celeste “potencialmente peligroso”, compuesto de “materia prima” que nunca formó parte de un planeta o de una luna.

Los últimos monitoreos de la agencia señalan que no hay peligro de que el asteroide colisione contra la Tierra en por lo menos 100 años. Sin embargo, éste pasaría cerca de nosotros en 2029, exactamente el 13 de abril.

“Cuando se descubrió en 2004, parecía que Apophis podría impactar la Tierra en 2029, 2036 o 2068”, informó la NASA. “Desde entonces, los astrónomos han observado de cerca a Apophis mediante telescopios ópticos y radares terrestres, lo que ha permitido comprender mejor su órbita. Basándose en estos datos, la NASA confía en que no existe riesgo de que Apophis impacte la Tierra durante al menos 100 años”.

Desde que el Dios del Caos fue descubierto, se estimó que había posibilidades de impacto en los años 2029, 2036 o 2068 , pero todas ellas han sido desestimadas tras varias investigaciones; aún no se descarta que impacte en 100 años.

La NASA predice que el asteroide podrá ser visto desde algunas latitudes de la Tierra. El Dios del Caos o Apophis será visible con facilidad alrededor de dicha fecha con binoculares especializados o telescopios de largo alcance, principalmente en países de Asia y de Europa, menos España, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Islandia.

Hasta las recientes estimaciones de observación, no hay probabilidades de que se aprecie en México.