Un juez en el estado de Arkansas sentenció a Mary Tracy Morrison, directora de una institución educativa en Jonesboro, a 30 días de cárcel, 120 días de arresto domiciliario con monitoreo electrónico y nueve años de libertad condicional, tras declararse culpable de cargos relacionados con abuso infantil, según reportó el medio local KAIT.

De acuerdo con la información difundida por ese medio y documentos judiciales, Morrison, de 51 años, aceptó su responsabilidad en un cargo por permitir abuso infantil y cuatro cargos por contribuir a la delincuencia de un menor. Además, el tribunal ordenó que no podrá trabajar con niños, deberá entregar sus licencias profesionales y someterse a evaluaciones de salud mental con tratamiento obligatorio.

El caso se originó en 2025, cuando una madre denunció ante la Oficina del Sheriff del Condado de Craighead que su hijo adolescente sufría abusos físicos y psicológicos dentro del centro educativo.

Según la declaración jurada de causa probable, las autoridades obtuvieron un video mediante orden judicial en el que se observa a la directora presuntamente dirigiendo una agresión contra un estudiante, quien fue rodeado por otros menores.

Qué mostró el video

De acuerdo con los documentos citados por KAIT, en la grabación se observa que:

El estudiante fue colocado en el centro mientras otros alumnos lo rodeaban

Se les indicó a los menores que lo tocaran y golpearan

Un alumno lo pateó y lo sujetó del cuello

La agresión habría durado aproximadamente 30 minutos

Las autoridades también señalaron que, tras el incidente, se habría instruido a la víctima a disculparse y a no hablar de lo ocurrido.

No solo la directora lideraba la banda de peleas infantiles, había más implicados

En el caso también fueron arrestados tres empleados del centro educativo: Michael Bean (38), Kristin Bell (36) y Kathrine Lipscomb (45), según reportes oficiales citados por medios locales.

Como parte de la sentencia, el juez determinó que Morrison deberá cumplir con:

Prohibición permanente de trabajar con menores

Entrega de licencias profesionales

Evaluación psicológica obligatoria

Cumplimiento de tratamiento recomendado

Hasta el momento, según Fox News Digital, no se ha obtenido una postura oficial por parte de las instituciones vinculadas al caso.