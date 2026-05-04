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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), emitió un aviso especial por , que se registrará del martes 5 al viernes 8 de mayo de 2026.

Durante este periodo, se prevén temperaturas máximas de entre 29 y 32 grados Celsius en gran parte de la capital, acompañadas de un alto índice de radiación ultravioleta (UV), lo que representa un riesgo para la salud de la población.

¿Cómo estará el clima en CDMX del 5 de mayo al 8 de mayo ?

Además del calor intenso, autoridades informaron que habrá:

  • Cielo parcialmente nublado
  • Radiación UV elevada
  • Lluvias aisladas por la tarde

Este escenario forma parte de una nueva onda de calor en México, que impactará varias regiones del país, incluida la capital.

Recomendaciones por calor extremo en CDMX

Ante el aumento de temperaturas, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

  • Evitar la exposición prolongada al sol
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • Usar bloqueador solar
  • Beber abundantes líquidos
  • Vestir ropa ligera y de colores claros
  • Utilizar gorra, sombrero o sombrilla
  • Evitar consumir alimentos en la vía pública
  • Cuidar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas

Riesgos por la ola de calor

El calor extremo y la radiación UV pueden provocar:

  • Golpes de calor
  • Deshidratación
  • Quemaduras en la piel
  • Deterioro rápido de alimentos

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales durante estos días.

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