Un caso que ha generado indignación nacional se registró en Mexicali, Baja California, donde un niño de apenas 3 años, identificado como Vicente, murió tras permanecer más de 12 horas encerrado dentro de un automóvil bajo temperaturas extremas.

¿Qué pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, el menor quedó olvidado en su silla de seguridad dentro del vehículo durante toda la noche y parte del día siguiente. Fue hasta alrededor de la 1 de la tarde cuando su madre se percató de la situación, pero el niño ya no presentaba signos vitales.

Versiones preliminares señalan que la madre, Roxana, habría regresado de una reunión durante la noche, ingresó a su domicilio y se quedó dormida, sin notar que el menor permanecía en el automóvil.

¿De qué murió el menor?

El Servicio Médico Forense (Semefo) confirmó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo, provocado por el llamado “efecto invernadero” dentro del vehículo.

El titular del Semefo, César González Vaca, detalló que el menor presentaba:

Quemaduras de primer grado en piernas y brazos

en piernas y brazos Exposición prolongada a temperaturas que superaron los 45 grados Celsius

¿Qué dicen las autoridades?

La Fiscalía de Baja California informó que el caso ya es investigado y no se descarta que se presenten cargos penales por omisión de cuidados.

Además, autoridades locales confirmaron que:

El menor fue encontrado sin vida dentro del vehículo

Se trata de una de las primeras muertes por calor en la temporada 2026

Se mantiene abierta la investigación para esclarecer responsabilidades

Mexicali y el riesgo por calor extremo

Mexicali es una de las ciudades con temperaturas más altas de México, donde el interior de un vehículo puede superar los 50 grados en minutos, incluso si afuera el calor parece moderado.

Especialistas advierten que: