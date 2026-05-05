Cazzu y su hija Inti son tema de conversación en redes sociales luego de que la cantante argentina hiciera revelaciones inquietantes sobre su pequeña y la presunta presencia de un hombre en su habitación. ¿Qué pasó? A continuación te contamos los detalles.

En una entrevista para MTV LadoB, Cazzu contó un episodio espeluznante que vivió recientemente su hija Inti al ver a un “señor” en su cuarto mientras jugaba. Sin ocultar el miedo que experimentó, la estrella narró que su hija le pidió que fuera a sacar a dicha persona.

Según la argentina, el hecho ocurrió un domingo recientemente, cuando su hija jugaba sola en su habitación cuando la llamó diciéndole: “Mamá, mamá, hay un señor en el cuarto”.

Al momento de escuchar eso, Cazzu se asustó aunque intentó mantener la calma para ir a ver a su hija y pensó: “Voy a ver algo acá. No por favor (...) no quiero ver nada”.

Cuando entró al cuarto, Cazzu le pidió a su hija que le señalara el lugar en donde estaba viendo al señor. En seguida, la argentina lejos de huir o de asustarse delante de la pequeña, le pidió al ente que “se retirara por favor” y que no volviera.

“Bueno, te tenés que ir. Te tenés que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija (...) Y por favor no vuelvas”, narró la cantante de Con otra. Según recordó, Inti le dijo que dicho hombre “es malo”, lo que le hizo asustarse más.

Al narrar el episodio, Cazzu destacó que su hija tiene mucha imaginación al igual que todos los niños de su edad, pero no ha descartado que la pequeña haya visto en realidad algo paranormal: “Abramos posibilidades, ¿no?”.

Luego de que la historia se hiciera viral en redes sociales, los usuarios y fanáticos de Cazzu bromearon al respecto, señalando que dicho señor en realidad se trataba de su padre, Christian Nodal, sólo que Inti no lo reconoció porque en realidad no lo conoce bien ni lo identifica.

“Era Nodal y la niña no lo reconocía”, “Inti puede ver lo que sea menos a Nodal visitándola y cuidándola”, “Yo pensé que Cazzu le tenía una foto de Nodal en el cuarto y ella quería que se la sacara”, “Inti puede ver cualquier cosa, hasta fantasmas si quiere, lo único que no verá es al duende de su papá”, “Yo pensé que era su papá el que había llegado a verla”, comentan los internautas.

El relato de la cantante se comparte meses después de que se comentara en redes sociales que el fanbase de Águilar, incluso el de Nodal, le estaba haciendo brujería a Inti.

Según trascendió en su momento, un grupo de fans llamado Las Angelitas de acero promovieron comentarios de odio contra la niña y además se promovió trabajos oscuros dirigidos a la pequeña y a su madre.

En redes sociales, los internautas comentaron estos rumores en el Instagram y TikTok de Nodal para que saliera a defender a su hija o se pronunciara al respecto; sin embargo, todos los comentarios y rumores se limitaron al internet y nadie de las partes dijo algo al respecto.

Cazzu se encuentra actualmente en su gira Latinaje en vivo por Estados Unidos, donde ha sido todo un éxito en ventas a pesar de las polémicas que la siguen vinculando a Nodal y a la familia Aguilar.

Recientemente se compartieron en redes sociales imágenes de la celebridad con la pequeña Inti en un auto privado que las llevaba a uno de los shows de la argentina. De acuerdo con los informes, Nodal y la niña estarían reuniéndose en Houston próximamente con la presencia de Cazzu.