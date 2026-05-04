¿Quieres tramitar tu pasaporte mexicano, pero solo de pensar en el proceso te desanima? Para muchas personas, pedir una cita sigue pareciendo un trámite largo y complicado, asociado a llamadas interminables o a páginas web saturadas. Sin embargo, hay una alternativa mucho más ágil que permite iniciar el proceso en cuestión de minutos y desde el celular.

Durante años, las opciones más conocidas para sacar una cita eran hacerlo por teléfono o a través de internet. Aunque siguen vigentes, ambas suelen generar frustración por la alta demanda, los horarios limitados o la falta de espacios disponibles. Ante este panorama, las autoridades implementaron un método más sencillo y accesible que aprovecha una herramienta de uso cotidiano: WhatsApp.

Actualmente, la manera más práctica de agendar una cita para el pasaporte mexicano es mediante WhatsApp. Este sistema permite iniciar la solicitud en aproximadamente cinco minutos, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni pasar por menús extensos. Basta con tener un teléfono móvil, conexión a internet y tus datos personales a la mano.

A través de una conversación automatizada, el servicio guía paso a paso para elegir el tipo de trámite, la oficina que más te convenga y la fecha disponible. El formato es sencillo y claro, lo que reduce errores y evita repetir el proceso. Además, puedes realizarlo a cualquier hora del día, sin depender de horarios de atención telefónica.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026

Hay descuentos del 50% para personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Para los beneficiarios, los costos quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

Cómo sacar la cita para pasaporte por WhatsApp en 2026

Para sacar la cita por WhatsApp es necesario guardar primero el número (+52) 55893-24827 en la lista de contactos de tu celular.

La dependencia informó que su número ya está verificado, así que no se deben hacer citas a otros números que no cuenten con la palomita.

En la aplicación de WhatsApp abre una conversación con el número 5589324827 tras guardarlo en tu lista de contactos. Escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chat bot.

Lee la lista de los estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde realizarás el trámite.

El chatbot te arrojará las oficinas con citas disponibles en el estado. Elige la que quede cerca de tu casa o trabajo para que te sea más sencillo acudir.

Ingresa tu CURP y revisa que los datos que muestra el sistema sean los correctos.

Confirma que estás realizando el trámite de primera vez del pasaporte o renovación, según sea el caso.

Selecciona la vigencia del pasaporte que quieres sacar, que puede ser de tres, seis o 10 años.

Confirma el correo electrónico al que te llegarán todos los documentos que necesitas para pagar y para llevar el día de la cita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los documentos también los puedes descargar del chat.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.